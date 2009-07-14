  1. دانشگاه و فناوری
  2. آموزش عالی
۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۹:۳۱

نادری منش به مهر خبر داد:

اعلام نتایج آزمون دکتری دانشگاه تربیت مدرس از 10 مرداد ماه

اعلام نتایج آزمون دکتری دانشگاه تربیت مدرس از 10 مرداد ماه

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس گفت: نتایج آزمون دکتری این دانشگاه از 10 مرداد ماه به تدریج اعلام می شود.

حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل تعطیلی های هفته گذشته زمان مصاحبه آزمون دکتری در دانشگاه تمدید شد که به احتمال زیاد این مصاحبه تا پایان هفته جاری به پایان می رسد.

وی در رابطه با زمان اعلام نتایج این آزمون ادامه داد: باید وضعیت رتبه های اول و برگزیدگان علمی هم بررسی شود اما نتایج از 10 مرداد ماه به تدریج اعلام خواهد شد. 

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: نزدیک به هزار و 200 داوطلب برای مصاحبه آزمون دوره دکتری تربیت مدرس دعوت شده اند که از این میان 400 تا 450 نفر برای رشته هایی که آزمون برگزار شده است در مقطع دکتری پذیرفته می شوند.

وی افزود: مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه تربیت مدرس از 13 تیر ماه آغاز شده است.

کد مطلب 911657

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها