اعلام نتایج آزمون دکتری دانشگاه تربیت مدرس از 10 مرداد ماه

حسین نادری منش در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: به دلیل تعطیلی های هفته گذشته زمان مصاحبه آزمون دکتری در دانشگاه تمدید شد که به احتمال زیاد این مصاحبه تا پایان هفته جاری به پایان می رسد.

وی در رابطه با زمان اعلام نتایج این آزمون ادامه داد: باید وضعیت رتبه های اول و برگزیدگان علمی هم بررسی شود اما نتایج از 10 مرداد ماه به تدریج اعلام خواهد شد.

معاون آموزشی دانشگاه تربیت مدرس اضافه کرد: نزدیک به هزار و 200 داوطلب برای مصاحبه آزمون دوره دکتری تربیت مدرس دعوت شده اند که از این میان 400 تا 450 نفر برای رشته هایی که آزمون برگزار شده است در مقطع دکتری پذیرفته می شوند.

وی افزود: مصاحبه آزمون دکتری دانشگاه تربیت مدرس از 13 تیر ماه آغاز شده است.