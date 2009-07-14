90 نفر همچنان به صورت غیرقانونی در دانشگاه الزهرا سکونت دارند

محبوبه مباشری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: برای حل این مسئله از طریق مراجع قضایی، رئیس جمهور، وزیر مسکن، شهرداری و شورای شهر پیگیری هایی انجام داده ایم اما هنوز به نتیجه ای نرسیده ایم.

وی ادامه داد: حل این مسئله کار بسیار دشواری است چرا که مسئله جابجایی 95 پلاک ثبتی مطرح است و این امر نیاز به یک همت دسته جمعی دارد.

مباشری افزود: در زمان ریاست پیشین دانشگاه الزهرا (س) تعدادی پلاک ثبتی در قالب منازلی از راه آهن گرفته و به دانشگاه الزهرا منتقل شده است که کارکنان راه آهن در این منازل سکونت داشته اند و همچنان بخشی از‌ آنها در آن زندگی می کنند.

رئیس دانشگاه الزهرا 6 ماه پیش در این رابطه به مهر گفته بود: این پلاکهای ثبتی که در گذشته متعلق به راه آهن بوده و با توافقاتی به دانشگاه الزهرا (س) واگذار شده است در قالب منازل اکنون در محل سایت شرقی دانشگاه قرار دارد. دو منزل تا کنون تخلیه شده اما بقیه که حدود 90 نفر هم هستند تخلیه نمی کنند این در حالی است که دانشگاه الزهرا با مشکل محدودیت زمین مواجه است.