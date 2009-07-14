اعلام نتایج اولیه کنکور 88 تا 10مرداد/ پیش بینی قبولی داوطلبان

ابراهیم خدایی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در کنکور سراسری امسال یک میلیون و 300 هزار داوطلب ثبت ‌نام کردند که 163 هزار نفر غایب بودند.

وی زمان انتخاب رشته داوطلبان مجاز به انتخاب رشته را چهار روز پس از اعلام نتایج اعلام کرد و گفت: داوطلبان پنج روز برای انتخاب رشته مهلت دارند.

عبدالرسول پورعباس رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز درباره نرم افزار شبیه سازی شده انتخاب رشته کنکور امسال چندی پیش به گفت: بر اساس این نرم افزار می توان با درصد اطمینان حدود 95 درصد نسبت به اعلام قبولی داوطلبان کنکور 88 قبل از اعلام نتیجه نهایی اظهار نظر کرد.

وی در ادامه افزود: نرم افزار انتخاب رشته مجازی کنکور87 برای داوطلبان کنکور سال جاری ارتقا یافته و به وسیله آن می توان با درصد اطمینان بالاتری نسبت به اعلام قبولی داوطلب قبل از اعلام نتیجه نهایی اظهار نظر کرد.

رئیس سازمان سنجش اضافه کرد: بر این اساس به احتمال قریب به یقین مشخص می شود که هر داوطلب با رتبه ای که در کنکور سراسری به دست آورده است در کدام دانشگاه پذیرش می شود.