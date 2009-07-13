مرکل به جای توجیه اسلام ستیزی آن را محکوم کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از هفته نامه آلمانی دی ولت، مسلمانان آلمان به اظهارات دیرهنگام صدراعظم آلمان در مورد شهادت بانوی مسلمان مصری واکنش نشان دادند. "آنگلا مرکل" در حالیکه 10 روز از شهادت "مروه شربینی" بدست یک نژادپرست در کشورش می گذرد طی پیامی این حادثه را به "حسنی مبارک" تسلیت گفت.

وی در بخشی از سخنانش به وجود "اسلام هراسی" در غرب پس از وقوع حملات 11 سپتامیر اشاره کرده و آن را علت وجود برخی احساسات ضداسلامی در کشورهایی مانند آلمان دانست.

این در حالی است که تاخیر تامل برانگیز دولت آلمان در محکوم کردن این اقدام جنایتکارانه و تلاش مرکل برای توجیه علت بروز چنین حادثه ای انتقاد شدید مسلمانان این کشور را در پی داشته است. در همین رابطه "شورای مرکزی مسلمانان آلمان" اعلام کرد: اسلام ستیزی، پنهان و یا آشکار واقعیتی است که در آلمان وجود دارد.

"ایمن مزیک" دبیرکل این شورا با استقبال از اظهارات مرکل در مورد شهادت بانوی مصری خاطر نشان کرد: خوشحالیم که صدراعظم و وزیر خارجه بالاخره با گذشت 10 روز از شهادت شربینی پیامی در این مورد دادند، اما خانم مرکل بهتر است به جای توجیه بروز چنین وقایعی، آن را محکوم کند.

وی با اشاره به جمعیت 4 میلیونی مسلمانان آلمان خواستار همدردی مرکل با آنان و محکوم کردن جنایت علیه یک بانوی مسلمان شد. مزیک همچنین اظهارات مرکل را نشانه خوب و مهمی برای مسلمانان ارزیابی کرده و یادآور شد اسلام ستیزی در آلمان وجود دارد و شهادت یک بانوی مسلمان بدلیل محجبه بودن گوشه ای از آن است.