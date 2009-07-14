رئیس بنیاد ملی نخبگان به مهر خبر داد: تخصیص وام 50 و 80 میلیون تومانی مسکن به نخبگان

به گزارش خبرنگار مهر، صادق واعظ زاده ظهر دوشنبه در حاشیه سومین گردهمایی دانشجویان فعال ایرانی خارج از کشور در دانشگاه شهید بهشتی در پاسخ به مهر درباره تعیین تکلیف شرکتهایی که سهم خود را از هزینه کرد یک درصد درآمدها برای پژوهش پرداخت نکرده اند گفت: تا کنون 70 درصد این قانون اجرایی شده اما تا پایان این ماه اسامی شرکتهایی که در این زمینه موفق بوده اند و شرکتهایی که به وظیفه قانونی خود عمل نکرده اند اعلام خواهد شد.

وی همچنین در پاسخ به سئوال دیگر مهر درباره اجرایی شدن تسهیلات خرید مسکن به نخبگان گفت: این موضوع به تصویب نهایی رسید و جزئیات آن ابلاغ شد. در حال حاضر بانک مرکزی ساز و کارهای اجرای آن را انجام می دهد.

رئیس بنیاد ملی نخبگان سه بانک را مسئول ارائه تسهیلات مسکن به نخبگان دانست و گفت: میزان وام در دو سطح 500 و 800 میلیون ریال با حداقل هزینه قانون سود 12 درصد خواهد بود.

وی اظهار داشت: در این زمینه ما نیز در بنیاد ملی نخبگان کار را آغاز کردیم و میزان وام را بر اساس اولویت نخبگانی که افتخارات برتری دارند در نظر می گیریم.

واعظ زاده همچنین درباره تعداد افرادی که تحت پوشش وام مسکن قرار می گیرند گفت: تمام افرادی که تحت پوشش بنیاد ملی نخبگان هستند تا سقف سه هزار نفر می توانند از این وام استفاده کنند.

