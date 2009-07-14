آغاز تکثیر آزمایشگاهی گونه های با ارزش و در معرض تهدید آبزیان در کشور

عباسعلی مطلبی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب اظهار داشت: در حال حاضر ایجاد بانک ژن گونه های آبزیان دریای خزر، دریای عمان و بانک ژن "آرتمیا" به عنوان شاخص غذای زنده در دستور کار این موسسه قرار دارد.

وی هدف از این اقدام را دستیابی به تکنیک تکثیر و پرورش گونه ها در شرایط مصنوعی به منظور ایجاد تنوع گونه ای ذکر کرد و افزود: گونه های موجود در شرایط طبیعی در دریاهای عمان و خزر در حال تکثیر هستند ولی به دلیل صنعتی شدن آبهای عمان، خزر و خلیج فارس و آلودگی منابع آبی ناشی از استخراج نفت و گاز این گونه ها در معرض خطر قرار دارند.

مطلبی با اشاره به اجرای برخی پروژه های پژوهشی در این زمینه گفت: این پروژه ها با هدف بازسازی ذخایر آبی خلیج فارس و دریای عمان در مناطق خوزستان، بوشهر و هرمزگان و دستیابی به بیوتکنیک نحوه تغذیه، شناسایی بیماریها و شرایط رشد آبزیان در دستور کار قرار گرفت.

به گفته وی برای این منظور گونه های مورد نظر در مزارع پرورش رشد و تکثیر می یابند.

مطلبی با تاکید بر دستیابی محققان به بیوتکنیک پرورش آبزیان کشور خاطرنشان کرد: با توجه به اقدامات اکتشاف در دریاهای کشور، زیستگاههای گونه های با ارزش مورد تهدید قرار گرفته بودند که با تحقیقاتی که انجام شد موفق به احیای برخی گونه های با ارزش آبزیان در شمال و جنوب کشور شدیم.

رئیس موسسه تحقیقات شیلات ایران ماهی "حلوا سفید"، "هامون"، "زبیدی"، "سفید" و "آزاد" را از گونه های با ارزش کشور نام برد و به مهر گفت: این گونه ها در معرض خطر قرار دارند که در این راستا تحقیقاتی در دست داریم تا بتوانیم این نوع گونه ها را از خطر نابودی نجات دهیم.

وی از انجام تحقیقات در زمینه تکثیر آزمایشگاهی پنج گونه از ماهیان دریای جنوب و سه گونه از ماهیان آبهای شیرین خبر داد و گفت: ماهی سفید دریای خزر، ماهی آزاد، سیم (از خانواده کپور ماهیان در تالاب انزلی)، سش (ماهی مرکب) و ماش (نوعی ماهی در جنوب دریای خزر هستند که به صورت کوچ کننده یافت می شود در معرض تابودی هستند که تکثیر آزمایشگاهی آنها در دستور کار قرار دارد.