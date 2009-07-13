طرح پایش پساب تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی آب باریک شیراز اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، حبیب شکیبایی بعداز ظهر دوشنبه در نشستی با خبرنگاران افزود: در چند سال گذشته پیشرفتهای قابل توجهی در زمینه دستیابی به فناوری های مدرن در راستای کنترل و حفظ محیط زیست به انجام رسیده که راه اندازی سیستم پایش مستقیم (تجهیزات آن لاین - مانیتورینگ) پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب صنعتی شهرک صنعتی آب باریک در همین جهت بوده است.

وی ادامه داد: طراحی این سیستم با هماهنگی سازمان حفاظت محیط زیست و براساس شاخصها و استانداردهای مورد نظر این سازمان با هزینه ای بالغ بر 340 میلیون ریال توسط شرکت شهرکهای صنعتی فارس اجرا شده است.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس سرعت تشخیص آلودگی در تصفیه خانه را یکی از مشخصه های این طرح برشمرد و افزود: با اجرای این طرح به راحتی می توان در زمانهای مختلف از میزان پارامترهای خروجی تصفیه خانه اطلاعات لازم و جامعی را به دست آورد و در صورت بروز مشکل نسبت به رفع سریع آن اقدام کرد.

شکیبایی عنوان کرد: مزیت مهم این سیستم، کنترل مداوم و لحظه ای عملکرد سیستم تصفیه فاضلاب توسط خط تلفن یا اینترنت و اتصال به دستگاه مرکزی در این تصفیه خانه بوده که از این طریق می توان تمام اطلاعات پردازش شده موجود را بر روی سیستم در هر مکان مشاهده کرد که این امر باعث کاهش هزینه های جانبی طرح می شود.

وی اضافه کرد: این دستگاه به سه حسگر مجهز بوده که چهار شاخص PH ، دما، شاخص آلودگی فاضلاب و ... را اندازه گیری و اطلاعات لازم را در زمانهای مشخص به دستگاه مرکزی ارسال می کند.

مدیرعامل شرکت شهرکهای صنعتی استان فارس در ادامه از مطالعه طرح پایش شهرک بزرگ صنعتی شیراز خبر داد و افزود: مطالعات طرح پایش مستقیم پساب خروجی تصفیه خانه فاضلاب این شهرک آغاز شده و امیدواریم تا دو ماه آینده نیز طرح به مرحله اجرا برسد.