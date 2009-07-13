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۲۲ تیر ۱۳۸۸، ۱۷:۱۲

وزارت کار:

مقررات حمایت از کارآفرینان تدوین می شود

بر اساس مصوبه شورای عالی اشتغال، پیش نویس مقررات حمایت از کارآفرینان تدوین می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی با اعلام این خبر، افزود : پیش نویس مقررات حمایت از کارآفرینان حداکثر ظرف شش ماه از سوی دبیر خانه شورای عالی اشتغال و با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط و بانک مرکزی بهینه و جهت تصویب به شورایعالی کار ارائه می شود.

حمید حاجی عبدالوهاب افزود: وزارتخانه های علوم و بهداشت و درمان موظف هستند نسبت به توسعه دفاتر و مراکز کارآفرینی در کلیه مراکز آموزش عالی از دولتی و غیر دولتی اقدام کند.

وی تصریح کرد: براساس مصوبه شورایعالی اشتغال ، وزارت علوم موظف شده با کمک دستگاههای اجرایی مسئول نسبت به توسعه و حمایت از مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در تمامی استانها با تعیین مدیران مستقل و تامین زیر ساختهای متناسب با مزیتهای همان استان اقدام کند .به صورتی که سالانه امکان استقرار هزار واحد کسب و کار دارای فناوری بالا در این مراکز امکان پذیرشود .

عبدالوهاب از ارائه آموزشهای کسب و کار وکار آفرینی به مجریان و متقاضیان بنگاه های اقتصادی خبرداد و افزود : وزارت کار و امور اجتماعی به منظور صیانت از سرمایه گذاریهای صورت گرفته طرح تمام شماری بنگاه های زودبازده را از سوم مرداد ماه اجرا می کند .

وی افزود : هدف از اجرای طرح تمام شماری ، کمک به بنگاههای اقتصادی زودبازده است .

کد مطلب 911690

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