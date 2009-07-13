مقررات حمایت از کارآفرینان تدوین می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت کار و امور اجتماعی، معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت کار و امور اجتماعی با اعلام این خبر، افزود : پیش نویس مقررات حمایت از کارآفرینان حداکثر ظرف شش ماه از سوی دبیر خانه شورای عالی اشتغال و با همکاری دستگاههای اجرایی ذیربط و بانک مرکزی بهینه و جهت تصویب به شورایعالی کار ارائه می شود.

حمید حاجی عبدالوهاب افزود: وزارتخانه های علوم و بهداشت و درمان موظف هستند نسبت به توسعه دفاتر و مراکز کارآفرینی در کلیه مراکز آموزش عالی از دولتی و غیر دولتی اقدام کند.

وی تصریح کرد: براساس مصوبه شورایعالی اشتغال ، وزارت علوم موظف شده با کمک دستگاههای اجرایی مسئول نسبت به توسعه و حمایت از مراکز رشد و پارک های علم و فناوری در تمامی استانها با تعیین مدیران مستقل و تامین زیر ساختهای متناسب با مزیتهای همان استان اقدام کند .به صورتی که سالانه امکان استقرار هزار واحد کسب و کار دارای فناوری بالا در این مراکز امکان پذیرشود .

عبدالوهاب از ارائه آموزشهای کسب و کار وکار آفرینی به مجریان و متقاضیان بنگاه های اقتصادی خبرداد و افزود : وزارت کار و امور اجتماعی به منظور صیانت از سرمایه گذاریهای صورت گرفته طرح تمام شماری بنگاه های زودبازده را از سوم مرداد ماه اجرا می کند .

وی افزود : هدف از اجرای طرح تمام شماری ، کمک به بنگاههای اقتصادی زودبازده است .