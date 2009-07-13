تداوم حیرت سه ساله صهیونیستها از شکست در جنگ 33 روزه

به گزارش خبرگزاری مهر ، روزنامه الخلیج امارات امروز در مقاله ای با اشاره به سومین سالروز شروع جنگ 33 روزه لبنان نوشت : در چنین روزی بود که دشمن صهیونیستی دسیسه خود را برای حمله به لبنان آغاز کرد و 33 روز به طول انجامید.

جنگی که که جنایتکاران جنگی مانند ایهود اولمرت، زیپی لیونی و عمیر پرتز آن را فرماندهی می کردند و همه ارتش و حتی شهرک نشینان صهیونیستی در آن شرکت داشتند.

این درحالی بود که دولت جرج بوش رئیس جمهوری اسبق آمریکا و نو محافظه کاران آمریکایی این جنگ را نظارت می کردند و در زمان جنگ در حالی که لبنان در آتش حملات صهیونیستی می سوخت ؛ کاندولیزا رایس وزیر خارجه وقت آمریکا به بیروت سفر کرد تا تشکیل خاورمیانه جدید را مژده بدهد.

درادامه این اقدامات جنایتکارانه، اسرائیل تروریست جزئیات اقدامات خود را به همه شبکه های ماهواره ای سراسر جهان با تصویر و صدا منتقل می کرد و در این حمله بی امان لبنان از زمین، هوا و دریا به شدت تحت حمله بود و در این حملات چه کشتارها و جنایت هایی که علیه مردمان بیگناه لبنانی صورت گرفت و زیرساخت های لبنان از بین رفت هواپیماهای اسرائیلی همه ساختمان ها را به طور کامل از بین می بردند در جریان این حملات همچنین شهروندان بی دفاع لبنانی در خانه و کاشانه خود به خاک و خون کشیده شدند.

اسرائیل چه کشتار و ویرانی و آوارگی به راه انداخت اما به فضل وحدت ملت لبنان، ارتش و نیروهای مقاومت آن نتوانست در حملات زمینی خود موفق باشد و لبنانی های مقاوم توانستند دربرابر حملات بی امان زمینی و کشتار صهیونیست ها مقاومت کنند.

سه سال از این جنایت گذشته است اما دشمن صهیونیستی همچنان در حال بررسی علت شکست و یاس و ناامیدی ارتش و سران این رژیم و جامعه صهیونیستی خود و همچنین در حال بررسی علت ناتوانی از اجرای اهدافی است که علنا آن را بارها اعلام کرده بود به ویژه که کمیته وینوگراد هم به این شکست و ناامیدی اعتراف کرد.

الخلیج درادامه می نویسد که بعد از کشتار لبنان، کشتار غزه پیش می آید و تروریسم و جنایت های جنگی تنها عنوانی برای رژیم صهیونیستی مجسم می سازد و اما این دشمن تهدیدات خود را علیه فلسطینی ها و لبنانی ها تکرار می کند و برایشان فرقی نمی کند کدام یک از عرب ها تحت حمله قرار گیرند چراکه عربها در نزد آنان محکوم به قتل هستند.

کشتار دشمن علیه عرب ها متوقف نمی شود و تهدیداتش هم ادامه دارد و نیرنگ هایش هم در روند صلح همچنان به حال خود باقی است اما با این حال دولت آمریکا در صدد سرپوش نهادن بر این نیرنگ است و از همه عرب ها می خواهد که با این دشمن روابط خود را عادی سازند و حقوق عربی را در فلسطین و یا غیر آن فراموش کنند.