هماهنگی برنامه لیگ با مسابقات بین المللی/تاکیدبراجرای منشور اخلاقی

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که عصر امروز(دوشنبه) به ریاست عزیزمحمدی رئیس سازمان لیگ و اعضای هیئت رئیسه سازمان لیگ شامل ؛ کریم ملاحی ، علی کاظمی ، غلامرضا بهروان و محمد رضا ساکت برگزار شد، اعضا پیرامون برنامه ریزی برای ادامه مسابقات لیگ به بحث و تبادل نظر پرداختند.

در این نشست برنامه هفته چهارم به بعد مسابقات لیگ برتر با پیش بینی و هماهنگی با برنامه زمانبدی دیدارهای دوستانه تیم ملی، مسابقات مقدماتی المپیک و حضور 4 نماینده کشورمان در لیگ قهرمانان آسیا انجام شد تا مسابقات لیگ با کمترین وقفه و طبق برنامه ریزی منظم برگزار شود.

استقلال ، سپاهان ، ذوب آهن و مس کرمان چهارنماینده ایران در رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا برای فصل آینده هستند.

در این جلسه همچنین اعضا ضمن تاکید دوباره بر اجرای منشور اخلاقی در لیگ نهم ، خواستار پایبندی تمامی ارکان باشگاهها شامل کادراجرایی ، اداری ، فنی و بازیکنان به چارچوب های تعیین شده منشور اخلاقی شدند.

اعضای سازمان لیگ با اشاره به اظهارات اخیرمجتبی شریفی رئیس کمیته انضباطی مبنی بر اینکه مبانی منشور اخلاقی سازمان لیگ با دستورالعمل های کمیته انضباطی پیوند خورده است، خواستارجدیت و قاطعیت سازمان لیگ در برخورد با متخلفین در چارچوب های تعیین شده اخلاقی شدند.