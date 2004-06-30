آخر ين توصيه هاي معاون سازمان سنجش به كنكوريها

دكتر حسين توكلي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر با بيان اين مطلب گفت: با توجه به اينكه كارت المثني براي داوطلبان صادر نمي شود ، بنابراين آنها بايد درحفظ ونگهداري كارت ورود به آزمون نهايت سعي وتلاش خود را انجام دهند ، همچنين داوطلبان بايد دفترچه راهنماي آزمون را كه همراه كارت دريافت كرده اند دقيقا مطالعه نمايند واطلاعاتي درباره چگونگي برگزاري آزمون، نحوه پاسخگويي به سوالات وساير مطالبي كه براي حضور در حوزه الزامي است ، را بدست آورند.

وي افزود: برخي رشته ها داراي شرايط خاص ونيمه متمركز است كه داوطلبان مي توانند از ميان آنها حداكثر 2 كد رشته محل را انتخاب وشماره آن را در پشت كارت ياد داشت ودر محل مخصوص پاسخنامه علامت بگذارند.

وي خاطر نشان كرد: به منظور كاهش اضطراب داوطلبان در روز امتحان يك روز قبل چند مداد سياه نرم پررنگ ، تراس ، پاك كن ويك سوزن ته گرد را آماده ودر جايي امن بگذارند تا در روز امتحان مشكلي براي آنها بوجود نيايد.

معاون اجرايي سازمان سنجش به داوطلبان علوم تجربي توصيه كرد: استراحت كافي وخوردن شام مختصر ومفيد در شب قبل از امتحان وصرف صبحانه كامل در صبح برگزاري آزمون بسيار مفيد وبه حفظ آرامش وكاهش استرس واضطراب داوطلبان كمك مي كند.

توكلي تاكيد كرد: آوردن يادداشت ، تلفن همراه، كتاب و.. سرجلسه آزمون تخلف محسوب مي شود ومطابق آيين نامه با آنها برخورد خواهد شد ، داوطلبان در روز امتحان ابتدا شماره صندلي و پاسخ نامه خودرا با كارت تطبيق داده وبه درج كد محل فارغ التحصيلي اقدام نمايند.

وي گفت: هر پاسخ غلط يك نمره منفي وپاسخ درست 3 نمره مثبت به همراه دارد وبه داوطلبان توصيه مي شود در صورتي كه پاسخ سوالي را نمي دانند به آن پاسخ ندهند وهمچنين ابتدا سوالاتي كه فكر مي كنند برايشان آسان تر ودرآن زمينه آمادگي بيشتري دارند پاسخ دهند وپس از آن به سراغ سوالات مشكلتر بروند چون اين امر از هدر رفتن وقتشان جلوگيري مي كند.

وي افزود: داوطلبان در همه حال به خدا توكل كرده چون اين كار در كاهش اضطراب ونگراني آنها موثر ومفيد است وهمچنين داوطلباني كه احساس مي كنند مطالب خوانده شده را فراموش كرده اند، بدانند كه با ديدن دفتر چه سووالات مشكلشان برطرف شده ومطالب را به ياد خواهند آورد واز اين بابت نگراني نداشته باشند.