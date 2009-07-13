سه هزار پایگاه اوقات فراغت تبلیغات اسلامی در کشور دایر است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام حسن روحانی نژاد عصر دوشنبه در نشست با روسای ادارت تبلیغات اسلامی گلستان افزود: شمار زیادی از جوانان و نوجوانان تحت پوشش اجرای این طرح قرار دارند و از برنامه های آن استفاده می کنند.

وی اظهار داشت: تمرکز زدایی و بومی سازی برنامه ها از مهمترین فعالیتهای این سازمان است و درصدد هستیم تا برنامه ها را به تناسب موقعیتهای فرهنگی و علمی هر استان اجرا کنیم.

وی خاطرنشان کرد: اولویتهای سازمان تبلیغات توجه آحاد مردم به ویژه جوانان به خاندان نبوت بوده و این مسئله در گفتمانهای دینی سازمان تبلیغات اسلامی به تناسب برگزار می شود.

به گفته حجت الاسلام روحانی نژاد، به دنبال انسجام و اتحاد آحاد جامعه و اقشار است و تاکنون مذاهب مختلف موجب اختلاف بین گروه های مختلف نشده اند و مسلمانان با صلح و صفا در کنار هم زندگی می کنند.

معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی به طرح اعتکاف اشاره کرد و ادامه داد: در مراسم اعتکاف امسال نیم میلیون نفر شرکت کردند که از این تعداد 60 درصد جوانان بوده اند.

همزمان با سفر معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی 10 برنامه فرهنگی در گلستان اجرا شد.

دیدار با استاندار و نماینده ولی فقیه در استان گلستان، نشست با کارشناسان، روسای ادارات و نمایندگی های تابعه تبلیغات اسلامی استان، نشست روحانیون مستقر، نشست هیئتهای مذهبی شاخص، اقشار تاثیرگذار، انجمنهای اسلامی محوری، نشست چهره های فرهنگی از جمله این برنامه ها است.