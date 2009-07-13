نمایشگاه توانمندی بهزیستی گیلان در رشت گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، در این نمایشگاه در غرفه های مختلف فعالیتهای متعدد سازمان بهزیستی استان گیلان به نمایش گذاشته شده است.

رئیس سازمان بهزیستی استان گیلان گفت: هفته بهزیستی فرصت مناسبی برای ارائه برنامه های تدوین شد سال جاری و گزارشی از اقدامات یکساله گذشته سازمان به مردم است.

کیانوش کوچکی نژاد افزود: بهزیستی گیلان 22 هزار معلول و همچنین 18 هزار نفر از زنان سرپرست خانوار و ایتام را تحت پوشش دارد و به آنان خدمات ارائه می دهد.

وی با اعلام اینکه معلولان به گروه های مختلف تقسیم بندی می شوند، عنوان کرد: چهار هزار معلول در 53 هزار مرکز نگهداری شبانه روزی و روزانه آموزشی قرار دارند و همچنین به شش هزار نفر از آنها مستمری ماهیانه پرداخت می شود.

کوچکی نژاد ادامه داد: تعدادی از معلولان نیز در مراکز مختلف کاریابی مشغول هستند که بیمه و بخشی از حقوق آنان را سالانه بهزیستی پرداخت می کند.

وی اظهار داشت: خدماتی نظیر خدمات توانبخشی و بازتوانی، ویزیتهای پزشکی و خدمات پرستاری، مددکاری و روانشناسی توسط تیمهای سیار توسط افراد متخصص در منازل این معلولان ارائه می ‌شود.

رئیس بهزیستی گیلان ادامه داد: علاوه بر پرداخت کمک هزینه معشیتی و مستمری، کمک هزینه‌ های تحصیلی و درمانی از طریق کمکهای مالی یا از طریق بیمه مکمل و کمک‌ مالی نیز برای تأمین لوازم ضروری زندگی، ودیعه‌ مسکن، اجاره بها، خرید زمین، ساخت مسکن از جمله خدماتی است که بهزیستی در حد امکانات خود به مددجویان ارائه می‌ دهد.