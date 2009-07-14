دکتر علیرضا مرندی عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اظهار امیدواری نسبت به عملیاتی شدن صحبت های رئیس جمهور مبنی بردعوت از نخبگان جهت همکاری در دولت آینده ، عنوان کرد: به نظر می رسد که اگر رئیس جمهور حرفی را بزند به آن عمل خواهد کرد.



وی با اشاره به انتخاب فراجناحی افراد در دولتهای گذشته، اظهارداشت: در دولتهایی که انتخاب افراد فارغ از هر گرایش سیاسی صورت می پذیرفت، نتایج قابل قبولتری هم از آن حاصل می شد، چرا که همواره در یک گروه تجمیع بهترینها میسر نیست.



نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در ادامه سخنانش در مورد وزیر بهداشت ودرمان دولت نهم نیز گفت: اگر کامران باقری لنکرانی شهامت دست زدن به کارهای بزرگتری را می داشت و از روزمرگی های بی مورد دوری می جست طبیعتا نظر نمایندگان مجلس را بیشتر جلب می نمود.



وی با بیان اینکه نظری بر روی شخص خاصی به عنوان وزیر بهداشت در کابینه دهم ندارد ، افزود، از هر کسی که در این عرصه بتواند موفق عمل نماید، حمایت خواهم کرد.



مرندی با تاکید بر اینکه در همفکری برای انتخاب وزیر بهداشت در دولت دهم نقشی نخواهد داشت ، یادآور شد: احمدی نژاد 4 سال پیش در پاسخ به این سئوال که چرا بنده را بعنوان وزیر بهداشت معرفی نمی کند ، گفته بود مرندی کمی سنش بالاست و حالا بعد از گذشت 4 سال که مسن تر هم شده ام ، معلوم است که دیگر به هیچ وجه سراغ من نخواهد آمد.