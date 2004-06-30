دانشگاه زاگرب با دانشگاه هاي ايران آشنا شد

به گزارش خبرنگاردانشگاهي" مهر" اين هيات علمي كه متشكل از" هلنا ياسنا منسر"، رييس دانشگاه ،" مارتينا منسرسالوزا "، معاون تحصيلات تكميلي ، " تي هوميرهويناك "، معاون اداري ومالي ، " نون بوداك "، رييس دانشكده فلسفه و" ميلكويوركويچ "، معاون بين الملل دانشگاه زاگرب بود پس ازبازديد ازدانشگاه هاي تهران ، شهيد بهشتي ودانشگاه اصفهان وامضاء سه يادداشت تفاهم به كرواسي بازگشت.

" ياسنا منسر" ، رييس دانشگاه به هنگام مراجعت به زاگرب اين سفر را بسيارثمربخش خواند وگفت :" دانشگاههاي ايران ازحضورمحققاني سود مي جويند كه ازتخصص بسياري برخوردارند وهمين امرامكان همكاريهاي آينده ما را فراهم مي كند. درحال حاضرآنچه كه اهميت دارد بررسي مذاكراتي است كه درايران صورت گرفته وبه محض اينكه اين هيات به كرواسي بازگردد امكانات موجود براي همكاريهاي آينده را مورد بررسي قرارمي دهد.بزودي ما پيشنهاداتي را به دانشگاههاي ايران ومراكزآموزشي - پژوهشي اين كشورارائه مي كنيم."

اين هيات پس ازبازديد ازدانشگاه هاي تهران ، شهيد بهشتي واصفهان با " محمود محمد عراقي "، رييس سازمان فرهنگ وارتباطات اسلامي ملاقات كرد.

دراين نشست امكان ايجاد دپارتمان آموزش فلسفه اسلامي دردانشگاه زاگرب بيش ازپيش مورد بررسي قرارگرفت.

" نون بوداك " درپاسخ به اين سوال كه اين امرتا چه ميزان ازسوي دانشگاه زاگرب مورد حمايت قرارمي گيرد گفت :" ما دردپارتمان فلسفه بخشي را به شرق شناسي اختصاص داده ايم كه به آموزش زبان تركي، چيني وژاپني مي پردازد . درزمينه فلسفه نيزتمايل داريم رشته هاي گوناگون را درمحوريت قراردهيم. آنچه كه تا به حال دردانشگاه فلسفه تدريس شده مربوط به فلسفه آلمان ويونان است اما ازآنجايي كه تا به حال كارشناسي درزمينه فلسفه اسلام نداشته ايم نتوانسته ايم واحدي را به اين درس اختصاص دهيم. با وجود اين اميدواريم با مساعدت دانشگاه ها ومراكزآموزشي - تحقيقاتي ايران اين امكان فراهم شود."

وي با اشاره به اينكه دپارتمان فلسفه دانشگاه زاگرب تا به حال دررشته هاي آموزش زبان تركي ، اردووسانسكريت فعاليت داشته ، عنوان كرد:" دانشگاه زاگرب با بيش از60 هزاردانشجو نيازمند كارشناساني است كه دررشته هاي مختلف تدريس كنند. دراين ميان فقدان استادان آموزش زبان فارسي بيش ازهرزماني به چشم مي خورد.برنامه ريزيهايي كه تا به حال صورت گرفته به اين گونه است كه ما مي توانيم پذيراي استادان ايراني شويم كه پس ازيادگيري زبان كرواسي ، دراين كشورسرگرم به كارشده وتاريخ اسلام ، فلسفه اسلام وزبان فارسي را تدريس كنند."

ازديگرموضوعاتي كه دراين نشست مطرح شد مي توان به برسي خاستگاه مشترك ايران وكرواسي اشاره كرد.

" ميلكويوركويچ " با اشاره به اينكه موضوع ريشه هاي مشترك ميان ايران وكرواسي در15 سال اخيريكي ازمحوري ترين موضوعات بوده ، عنوان كرد:" يكي ازنظريه هاي موجود پيرامون ريشه مردمان كرواسي ازاين امرحكايت مي كند كه احتمالا مردمان اين سرزمين ريشه مشتركي با ايرانيان دارند. بسياري ازبررسي هايي كه دراين زمينه صورت گرفته سطحي بوده اند به طوريكه محققان شباهتهاي موجود ميان برخي كلمات را به عنوان دليلي براي يكسان بودن ريشه ها عنوان مي كنند با وجود اين حضوركارشناسان وتاريخ شناسان ايراني وانجام پروژه هاي تحقيقاتي پيرامون اين موضوع ازجمله اقداماتي است كه بايد درمحوريت قرارگيرد."

هيات علمي كرواسي درروز دوشنبه با مسئولين پژوهشكده فرهنگ وارشاد اسلامي ملاقات داشت.

حجت السلام والمسلمين علي اكبررشاد دراين نشست پس ازمعرفي اقداماتي كه تا به حال توسط اين پژوهشكده انجام شده پيشنهاد برگزاري كنفرانسهاي الكترونيكي را با حضورمحققان ايراني وكروات مطرح كرد.

اين درشرايطي است كه امكان ترجمه كتابهاي فارسي توسط محققان كرواسي وهمكاري درزمينه چاپ مجلات مشترك نيزازديگرموضوعاتي بودند كه مورد بررسي قرارگرفتند.

" هلنا ياسنا منسر"، رييس دانشگاه زاگرب اين پيشنهاد را پذيرفت وگفت :" بي ترديد بررسي هاي ما درآينده امكان همكاريهاي مشترك را فراهم مي كند اما آنچه كه درحال حاضراهميت دارد برگزاركردن نشستهاي الكترونيكي است كه به سهولت صورت مي پذيرند وموجبات آشنايي استادان دانشگاه زاگرب را با كارشناسان ايراني فراهم مي كنند."

ازسوي ديگردرنشستي كه اين هيات درهمان روز بامحققان فرهنگستان علوم داشت" رضا داوري اردكاني " آمادگي اين فرهنگستان را براي همكاري با بزرگترين دانشگاه كرواسي اعلام كرد.

وي دراين مورد گفت :" به رغم اينكه فرهنگستان علوم يك موسسه پژوهشي نيست ما آمادگي داريم پذيراي كارشناساني شويم كه ازكرواسي به ايران مي آيند ومي توانيم زمينه فعاليتها وتحقيقات آنها را فراهم كنيم."

رييس فرهنگستان علوم با تاكيد براينكه اين سازمان مي تواند به عنوان واسطه علمي ميان دانشگاههاي ايران وزاگرب عمل كند، گفت :" آنچه كه دراين ميان ازاهميت بسياري برخورداراست تبادل اطلاعات ودانش موجود ميان دانشگاه كرواسي وايران است وما دراين راه تمامي تلاشمان را به كارمي گيريم."

" اردكاني" روابط ايران وكرواسي را ديرينه اعلام وخاطرنشان كرد:" يكي ازمعروف ترين مردان كروات كه درحال حاضردرايران به فعاليت مي پردازد" برانكو برانكوويچ "، مربي تيم ملي فوتبال است كه ازمحبوبيت بسياري برخورداراست اما متاسفانه ايران تا به حال درزمينه هاي علمي با كرواسي همكاري نداشته وما اميدواريم كه سفرهيات علمي دانشگاه زاگرب اين امكان را براي دانشجويان ومحققان دوكشورفراهم كند."

" محمد رضا شمس اردكاني "،" سيد مصطفي محقق داماد "،" غلام حسين ابراهيمي ديناني "و" محمد علي محمدي "ازديگراعضاي فرهنگستان علوم بودند كه دراين نشست حضورداشتند.

" نون بوداك " به هنگام بازگشت به وطن ، سفربه ايران را بسيارسود مند ارزيابي كرد وگفت :" پيش ازاينكه به ايران بيايم اطلاعات محدودي پيرامون اين كشورداشتم.آنچه كه ما ازايران مي دانيم حاصل اخباري است كه ازشبكه هاي بي بي سي وسي ان ان مي بينيم ومتاسفانه اين اخبارگهگاه آنچنان كه بايد واقع گرايانه نيستند.

درابتدا انتظارداشتم با كشوري مواجه شوم كه بسيارمنزوي وناامن است اما درعمل اينگونه نشد. موزه هاي ايران مجذوب كننده هستند وازيك تمدن كهن خبرمي دهند .ازميان تاثيرگذارترين بناهايي كه ديدم مي توان به مسجد امام اشاره كرد. با وجود اين به نظرمي رسد كه بايد اقدامات بيشتري درجهت حفاظت ازبناهاي تاريخي صورت گيرد."

وي درادامه صحبتهايش افزود :" بي ترديد بسياري ازهمكاران من كه دررشته تاريخ فعاليت مي كنند تمايل دارند به ايران آمده وبه مرمت بناهاي تاريخي اين كشوربپردازند."