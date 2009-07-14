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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۸:۳۹

رقابتی بودن کارگاه ها موجب پویایی هنرهای تجسمی می شود

رقابتی بودن کارگاه ها موجب پویایی هنرهای تجسمی می شود

گرگان - خبرگزاری مهر: عضو کمیته داوران رشته کاریکاتور شانزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان جهان گفت: رقابتی بودن کارگاه های این دوره جشنواره سازنده و گامی مثبت است که موجب پویایی هنرهای تجسمی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، جوادعلیزاده شامگاه دوشنبه در حاشیه برگزاری این جشنواره افزود: این کارگاه ها در جهت تشویق جوانان برای توسعه فعالیتهای هنری مثبت و سازنده است.

وی اظهار داشت: بین المللی بودن جشنواره فرصت را برای جوانان و هنرمندان ایران فراهم آورد تا قابلیتها و داشته هایشان را محک زنند.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره هنرهای تجسمی فرصتی برای رقابت سالم هنری و روشن شدن مسیر هنری جوانان کشور است که باید توسعه یابد.

به گفته علیزاده، هر حرکتی که جوانان در آن نقش داشته باشند، سازنده و مثبت است، زیرا جوانان می توانند در این فرصتها ابراز وجود کنند و تواناییهای خود را نشان دهند.

عضو کمیته داوران رشته کاریکاتور بیان داشت: برپایی اینگونه جشنواره به اعتلا و پویایی هنرهای تجسمی در کشور می انجامد و باید در سراسر کشور توسعه یابد.

220 هنرمند داخلی و خارجی در شانزدهمین جشنواره بین المللی هنرهای تجسمی جوانان جهان در گلستان شرکت دارند.

کد مطلب 911731

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