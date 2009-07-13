22 هزار تن شیر در ایلام تولید شد

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، یونس احمدی عصر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: سرانه مصرف شیر در استان ایلام 110 کیلوگرم در سال است که این میزان 17 کیلوگرم پایین تر از میانگین کشوری است.

وی بیان داشت: سالانه بیش از 83 هزار تن شیر در استان ایلام تولید می شود و در سال جاری نیز تا کنون 22 هزار تن شیر در این استان تولید شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون 350 واحد گاوداری صنعتی و سنتی در استان ایلام فعالیت دارند خاطرنشان کرد: سالانه حدود 10 تا 15 درصد شیر تولید شده در استان ایلام به دیگر نقاط کشور صادر می شود.

احمدی یادآور شد: تولید شیر طی سال جاری تولید شیر در استان ایلام در مقایسه با سال قبل پنج درصد افزایش داشته است.