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۲۲ تیر ۱۳۸۸، ۲۱:۱۵

22 هزار تن شیر در ایلام تولید شد

22 هزار تن شیر در ایلام تولید شد

ایلام - خبرگزاری مهر: معاون بهبود تولیدات دامی جهاد کشاورزی استان ایلام گفت: در سه ماهه نخست سال جاری 22 هزار تن شیر در این استان تولید شده است.

به گزارش خبرنگار مهر در ایلام، یونس احمدی عصر روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: سرانه مصرف شیر در استان ایلام 110 کیلوگرم در سال است که این میزان 17 کیلوگرم پایین تر از میانگین کشوری است.

وی بیان داشت: سالانه بیش از 83 هزار تن شیر در استان ایلام تولید می شود و در سال جاری نیز تا کنون 22 هزار تن شیر در این استان تولید شده است.

این مسئول با اشاره به اینکه هم اکنون 350 واحد گاوداری صنعتی و سنتی در استان ایلام فعالیت دارند خاطرنشان کرد: سالانه حدود 10 تا 15 درصد شیر تولید شده در استان ایلام به دیگر نقاط کشور صادر می شود.

احمدی یادآور شد: تولید شیر طی سال جاری تولید شیر در استان ایلام در مقایسه با سال قبل پنج درصد افزایش داشته است.

کد مطلب 911736

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