تصمیمات دانشگاهها برای احضاردانشجویان خاطی حوادث اخیر به کمیته انضباطی

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاههای تهران، صنعتی اصفهان، شیراز، صنعتی بابل و بیرجند از جمله دانشگاههایی هستند که پس از انتخابات ریاست جمهوری با حوادثی همراه بودند. در ابتدا به سراغ فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران رفتیم تا به سئوال ما درباره دانشجویان احضار شده به کمیته انضباطی به دلیل حوادث اخیر پاسخ دهد.

دانشگاه تهران

فرهاد رهبر رئیس دانشگاه تهران در رابطه با احضار دانشجویان خاطی در حوادث اخیر به کمیته انضباطی دانشگاه به مهر گفت: دانشجویان خاطی در هر زمان و با هر تخلفی اعم از حوادث کوی و یا تخلف امتحانی به کمیته انضباطی معرفی می شوند و این یک امر کلی است اما در رابطه با حوادث اخیر هنوز دانشجویی به کمیته انضباطی دانشگاه تهران معرفی نشده است.

دانشگاه شیراز

رئیس دانشگاه شیراز نیز در گفتگو با مهر با تاکید بر اینکه مسائل و حوادث اخیر این دانشگاه در کمیته انضباطی مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: برخورد با تخلفات دانشجویان طبق روال عادی صورت می گیرد.



محمد هادی صادقی اظهار داشت: اگر دانشجویی در مسائل دانشگاه اخلال به وجود آورده باشد بدون تردید باید با وی برخورد انجام شود تا اجازه داده نشود که تخلفات ادامه پیدا کند.

وی در رابطه با احضار دانشجویان به کمیته انضباطی در حوادث اخیر ادامه داد: با دانشجویانی که در دانشگاه تخلفی داشته اند برخورد خواهیم کرد.

رئیس دانشگاه شیراز اضافه کرد: تا به حال گزارشهایی به دست کمیته انضباطی دانشگاه رسیده که در دست بررسی هستند ولی هنوز در رابطه با آنها تصمیمی گرفته نشده است.

وی با بیان اینکه کمیته انضباطی یک فرآیند مستقل در دانشگاه است افزود: ممکن است بنده به عنوان رئیس دانشگاه در جریان مسائل در دست بررسی کمیته انضباطی نباشم اما می دانم که مسائل جریانات اخیر در این کمیته در دست بررسی است.

دانشگاه صنعتی اصفهان

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان در گفتگو با مهر از احضار دانشجویان خاطی در حوادث اخیر این دانشگاه پس از تکمیل پرونده ها خبر داد.



غلامرضا قربانی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در حال تکمیل پرونده های تخلفات اخیر در دانشگاه صنعتی اصفهان هستیم و هنوز دانشجویی به کمیته انضباطی دانشگاه احضار نشده است.

وی ادامه داد: دانشجویان خاطی در حوادث اخیر قطعا به محض تکمیل پرونده به کمیته انضباطی دانشگاه برای ادای توضیحات فراخوانده می شوند.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان افزود: احضار دانشجویان به معنای مجازاتشان نیست بلکه آنها باید در این کمیته به ادای توضیحات بپردازند و تفهیم اتهام شوند و بعد از گذراندن تمامی این مراحل در رابطه با این دانشجویان تصمیم گیری خواهد شد.

رئیس دانشگاه صنعتی اصفهان پیش از این میزان خسارات وارد شده به این دانشگاه در حوادث روزهای اخیر را نزدیک به دو میلیارد تومان برآورد کرده بود.

دانشگاه صنعتی بابل

معاون دانشجویی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل نیز به مهر گفت: تاکنون دانشجویی در رابطه با حوادث اخیر به کمیته انضباطی دانشگاه احضار نشده است.



حسن امینی راد افزود: بر خلاف برخی اخبار مطرح شده هنوز کمیته انضباطی دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل در رابطه با حوادث اخیر دانشجویی را احضار نکرده است.

وی ادامه داد: اگر بنا باشد دانشجویی به کمیته انضباطی احضار شود به طور رسمی در تابلوی اعلانات دانشگاه اعلام خواهد شد.

دانشگاه بیرجند

محمد رضا میری رئیس دانشگاه بیرجند نیز با بیان اینکه دانشگاه در حال حاضر تعطیل است گفت: در ایام تعطیلی دانشگاه کمیته انضباطی هم تعطیل است و مسلما دانشجویی به این کمیته احضار نشده است.

نحوه برخورد با دانشجویان متخلف درحوادث اخیر

دبیر شورای مرکزی کمیته انضباطی وزارت علوم نیز در گفتگو با مهر با تشریح مراحل صدور حکم برای دانشجویان متخلف در طول تحصیل به مهر گفت: تا کنون هیچ رای قطعی از دانشگاهها مبنی بر تخلف دانشجویی در حوادث اخیر به دبیرخانه شورای مرکزی کمیته انضباطی وزارت علوم نرسیده است.

حسینعلی علیخانی با بیان این مطلب افزود: دانشجو به هر شکلی تخلف می کند کمیته بدوی انتظامی در دانشگاه تشکیل می شود و متناسب با تخلف یک تنبیه برای دانشجو در نظر گرفته می شود و حکمی صادر می شود که این حکم به اطلاع دانشجو می رسد و این دانشجو 10 تا 15 روز برای دفاع فرصت دارد و بعد از این دفاع کمیته تجدیدنظر در دانشگاه تشکیل می شود و رای را صادر می کند.

وی ادامه داد: تنبیهاتی که برای دانشجویان در نظر گرفته می شود از یک تا 20 ضعف و شدت دارد که تا حد 12 در اختیار دانشگاه است و بعد از آن به وزارتخانه فرستاده می شوند.

دبیر شورای مرکزی کمیته انضباطی وزارت علوم اضافه کرد: تا به حال هیچ رای قطعی از هیچ کدام از دانشگاهها در رابطه با تخلف دانشجویی در حوادث اخیر به دبیرخانه نرسیده است.

وی در رابطه با اظهارات محمود ملاباشی معاون دانشجویی وزارت علوم مبنی بر برخورد با دانشجویان خاطی در حوادث اخیر افزود: در جریان صحبتهای دکتر ملاباشی نیستم اما تنها در صورتی که از دانشگاهها درخواستی برای ما ارسال شود در رابطه با دانشجویان خاطی تصمیم گیری می شود.

به گزارش مهر، وزیر علوم نیز هفته گذشته در جمع خبرنگاران از برخورد یا اخراج دانشجویان خاطی حوادث اخیر اظهار بی اطلاعی کرد و تنها به تلاش وزارت علوم برای آزادی تمامی دانشجویان بازداشت شده در حوادث اخیر تاکید کرد.