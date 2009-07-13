کلیساها هدف بعدی حملات تروریستی در عراق هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آمریکایی کریستین ساینس مانیتور با اشاره به افزایش حملات تروریستی به کلیساها در عراق طی روزهای گذشته این اماکن مذهبی را هدف تروریستهای این کشور در گام بعدی برای ناامن کردن عراق دانست.

بر اساس این گزارش طی دو روز گذشته شش کلیسا در بغداد و شهرهای اطراف آن هدف حملات تروریستی بوده اند که در جریان این حملات دستکم شش نفر کشته و بیش از 30 تن دیگر مجروح شده اند.

این در حالی است که حمله روز گذشته به یک کلیسا در بغداد بدترین این حملات بوده است. نکته قابل توجه در این حملات این است که در بیشتر این کلیساها پیش از این نیز بمب گذاری شده است. به کلیسایی که روز یکشنبه مورد حمله قرار گرفت در ششم ژانویه سال گذشته میلادی نیز حمله شده بود.

در تاریخ یاد شده که اتفاقا روز یکشنبه نیز هست 7 کلیسای مسیحیان (4 کلیسا در بغداد و 3 کلیسا در موصل) مورد حملات مشابه قرار می گیرد. دو سال پیش از این تاریخ نیز در یک روز یکشنبه در ماه ژانویه چهار کلیسا ( 3 کلیسا در بغداد و یک کلیسا در کرکوک) طی حملاتی تروریستی تخریب می شوند.

بر اساس این گزارش، از سال 2004 تا اواخر سال 2008 میلادی 52 کلیسای مسیحیان آشوری در عراق هدف حملات تروریستها قرار گرفته است. اما جدیدترین دور این حملات که با خروج نظامیان آمریکایی از شهرهای عراق مصادف شده، این گمان را که این اقدامات گام بعدی تروریستها برای ناامن ساختن عراق و ایجاد درگیریهای مذهبی است شدت می بخشد.

"یونادم کانا" حقوقدان مسیحی و عضو پارلمان عراق در این رابطه به خبرگزاری آسوشیتدپرس گفت: تروریستها بدنبال به چالش کشیدن اوضاع سیاسی و ممانعت از گسترش صلح در عراق پس از خروج نیروهای خارجی هستند، از این رو ما از دولت عراق می خواهیم اقدامات لازم را برای حمایت از مسیحیان بغداد و کل کشور انجام دهد.