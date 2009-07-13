معرفی نفرات برتر جشنواره قرآنی "مدهامتان" در قزوین

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین در این جشنواره قرآنی که با حضور 220 نفربه مدت چهار روز و در دو مقطع شکوفه ها و بزرگسالان درحسینیه امام زاده حسین(ع) و مسجد ملاوردیخان قزوین برگزار شد خواهران شرکت کننده در دو گروه همخوانی وتواشیح و برادران در سه گروه همخوانی، تواشیح و مدیحه سرایی با هم رقابت کردند که سه نفر در رشته ابتهال و 120 نفر در رشته اذان حضور یافتند که نسبت به دوره قبل افزایش 50 درصدی شرکت کنندگان روبرو شد.

در رشته اذان مقطع شکوفه ها سجاد قلی پور، جواد یاحقی و رضا کاشی انتخاب شدند. در رشته اذان بزرگسالان جواد رفعتی، محمد بهرامی و علی حاجی مولایی ودر رشته ابتهال سعید علی اکبری، سید محمد حسینی، سید مصطفی حسینی افراد برگزیده بودند.

همچنین گروههای مصباح الهدی، نور و قائم در رشته تواشیح و همخوانی برادران و گروههای نجوای کوثر، نورالمهدی دررشته تواشیح و همنوایی خواهران به عنوان گروههای اول تا سوم این رقابتها برگزیده شدند.

از شرکت کنندگان یک گروه از برادران و یک گروه از خواهران در رشته های تواشیح و همخوانی و نیز نفر اول مسابقات اذان در دو مقطع شکوفه ها و بزرگسالان به رقابتهای کشوری راه یافتند.

مدهامتان یکی از آیات سوره الرحمن است.