تحويل 575 كودك خياباني به خانه هاي سبز طي خردادماه سال جاري

به گزاش خبرگزاري مهر به نقل از روابط عمومي شهرداري تهران، اداره انتظامي و اجراييات شهرداري تهران در خرداد ماه امسال اقدام به اتلاف يك هزار و 967 قلاده سگ ولگرد و همكاري با نيروهاي انتظامي در جمع آوري 514 نفر از افراد ولگرد و متكدي در سطح تهران كرده است.

بنابراين گزارش ابلاغ 10 هزار و 932 اخطاريه ، احضاريه و پيش آگهي دادگاهها و ادارات شهرداري تهران، همكاري انتظامي در انجام سه هزار و 836 پلمپ، فك پلمپ و ماموريتهاي مربوطه، جلوگيري از 642 عمليات ساختماني بدون پروانه، متوقف كردن 54 كاميون حامل خاك و نخاله در سطح شهر، همكاري انتظامي در دفع و جع آوري هشت هزار و 941 سد معبر و شركت در 8 نزاع منجر به سازش در مناطق شهرداري ، شركت واحد و تاكسيراني از ديگر اقدامات اداره انتظامي و اجراييات شهرداري تهران در مدت زمان مذكور است.

اين گزارش مي افزايد : طي خردادماه يگان هاي اجراييات مناطق مختلف شهرداري تهران همه روزه با اجراي طرح پاكسازي پاركهاي بزرگ سطح شهر تعداد 293 نفر را دستگير و تحويل كلانتري ها دادند ، كه البته اين نيروها به صورت شبانه روزي و ثابت جهت پيشگيري از وقوع جرم در پارك هاي بزرگ جنگلي لويزان، سرخه حصار، چيتگر و بوستان هاي ملت، دانشجو، پاركشهر، لاله، ساعي، قائم، ايرانشهرو پامچال استقرار يافته اند.

برپايه گزارش روابط عمومي شهرداري تهران از مجموع دستگير شدگان 88 نفر ولگرد و اوباش، 58 نفر داراي مسايل منكراتي ، 11 نفر فراري از منزل ، 50 نفر معتاد ،75 نفر شرب خمر، 6 نفر سارق، 3 نفر فروشنده مواد مخدرو 3 نفر مظنون به زورگيري بودند كه از مجموعه اين افراد 3 بسته هرويين ، 395 گرم ترياك ، 5 بسته حشيش ، مقاديري مشروبات الكلي و ابزار و آلات ضد فرهنگي كشف و ضبط شده است.

گفتني است درطول خردادماه امسال همچنين 94 دستگاه موتور سيكلت به دليل مزاحمت هاي راكبين آنها و ناقص بودن مدارك توقيف و از 174 نفر نيز تعهد كتبي اخذ شده است.