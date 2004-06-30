رييس هيات تنيس استان اصفهان ابقا شد

به گزارش خبرنگار "مهر" منوچهرمومن زاده دردومين دورانتخابات هيات تنيس استان اصفهان درحالي كه به عنوان تنها نامزد رياست هيات تنيس استان دراين مجمع حضوريافته بود بارديگربه فعاليت خود دراين سمت ادامه مي دهد.
مومن زاده درصورتي كه سازمان تربيت بدني و يا شهرداري اصفهان براي احداث زمين تنيس بااوهمكاري كنند حاضر است از امكانات مالي خود تا سقف 500 ميليون تومان براي رشته تنيس هزينه كند. مومن زاده سال گذشته 150 ميليون تومان براي رشته تنيس استان اصفهان هزينه كرد.
رييس هيات تنيس استان اصفهان با حضور عباس خزايي رييس فدراسيون تنيس و رييس مجمع، مدير كل و معاون تربيت بدني استان اصفهان و ساير اعضاي تنيس استان اصفهان انتخاب شد.
به گزارش خبرنگار "مهر" منوچهرمومن زاده دردومين دورانتخابات هيات تنيس استان اصفهان درحالي كه به عنوان تنها نامزد رياست هيات تنيس استان دراين مجمع حضوريافته بود بارديگربه فعاليت خود دراين سمت ادامه مي دهد.
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