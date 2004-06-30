رييس هيات تنيس استان اصفهان ابقا شد

رييس هيات تنيس استان اصفهان با حضور عباس خزايي رييس فدراسيون تنيس و رييس مجمع، مدير كل و معاون تربيت بدني استان اصفهان و ساير اعضاي تنيس استان اصفهان انتخاب شد.