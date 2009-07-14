933 سایت BTS در مازندران راه اندازی شده است

حسن جان پور عباسپور قمی در گفتگو با خبرنگار مهر در ساری افزود: برنامه برای افزایش این تعداد سایت بی تی اس در استان وجود دارد.

وی ضریب نفوذ تلفن استان را 45.8 درصد اعلام کرد و اظهار داشت: ضریب نفوذ تلفن استان در کشور بالا است.

وی خاطرنشان کرد: ضریب نفوذ تلفن شهری و روستایی استان به ترتیب 52.91 و 34.47 درصد است.

به گفته عباسپور قمی، در سه سال گذشته حدود دو هزار و 400 طرح در استان به بهره برداری رسید.

مدیرعامل شرکت مخابرات مازندران بیان داشت: این استان گسترده ترین شبکه های فیبر نوری کشور را دارد و تاکنون حدود پنج هزار کیلومتر فیبر نوری در آن احداث شده است.

وی اجرای طرح شبکه فیبر نوری ساری به سمنان را از مهمترین طرحهای در دست اجرای این شرکت برشمرد.