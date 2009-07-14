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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۳:۰۸

ارائه مدلی برای صرفه جویی در هزینه‌ و زمان تولید نانوکامپوزیتهای فلزی

ارائه مدلی برای صرفه جویی در هزینه‌ و زمان تولید نانوکامپوزیتهای فلزی

محققان دانشگاه صنعتی اصفهان مدلی برای مواد نانو کامپوزیت ارائه کردند که می توان از آن در جهت صرفه جویی هزینه های تولید و همچنین زمان تهیه نانو کامپوزیت های فلزی کمک گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر سعید ضیایی راد دانشیار مجری طرح با بیان این مطلب گفت: نانو مواد نسبت به سایر مواد دارای خواص مکانیکی متفاوتی از جمله سختی، دوام و استهلاک است. این خواص را می توان از طریق آزمایش روی مواد و یا تهیه مدل رفتاری مناسب از آنها پیش بینی کرد. در صورت داشتن مدل مناسب از ماده مورد نظر می توان با روشهای محاسباتی خواص آن را پیش بینی کرد. این کار علاوه بر صرفه جویی در هزینه ها می تواند در زمان تهیه ترکیب مناسب نیز کمک شایانی به محققان کند.

وی یکی از خواص مهم در نانوکامپوزیتها را رفتار استهلاکی آنها تحت بارگذاری و به خصوص بارگذاریهای دوره ای دانست و افزود: برای پیش بینی استهلاک نانوکامپوزیتهای فلزی مدلی را برای این مواد ارائه کردیم. از این رو نانوکامپوزیتهای فلزی را به روش آلیاژکاری مکانیکی تهیه کردیم. سپس با استفاده از روش آنالیز "مودال" تجربی، استهلاک نمونه ساخته شده را اندازه گیری و توانستیم با کمک مدل توسعه داده شده رفتار و استهلاک نمونه را پیش بینی کنیم.

کد مطلب 911803

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