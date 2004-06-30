سولانا: تجارت موضوع تعيين كننده اي براي ارتباط اروپا با ايران نيست / مسايل مطرح شده بين ايران و آژانس را "اختلاف" نمي دانم

به گزارش خبرگزاري مهر خاوير سولانا مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپادر مجموعه پرسش و پاسخي كه شبكه بي بي سي بين او و مخاطبينش ترتيب داد افزود: البته اتحاديه اروپا گفتگويي مداوم با ايران درباره مسائل مربوط به حقوق بشر دارد كه براي اتحاديه اروپا بسيار مهم است.

وي ادامه داد: اتحاديه اروپا تماس هاي دائمي با ايران از طريق اتحاديه هاي كشورهاي عضو و ديپلمات هاي حاضر در اين كشور دارد. ما همچنين با انجمن هاي بين المللي مدافع حقوق بشر در تماس هستيم. علاوه بر اين، همانطور كه در بالا اشاره شد، اتحاديه اروپا مباحثات باز و دوستانه اي با مقامات ايراني در همه زمينه ها دارد.

سولانا گفت: مسائل مربوط به حقوق بشر اولويت مهمي براي اتحاديه اروپاست. براي حصول نتيجه در اين مورد، اين اتحاديه از تمام امكانات موجود در چارچوب قوانين بين المللي استفاده مي كند. تجارت با ايران كمتر از يك درصد تجارت خارجي اروپا را تشكيل مي دهد و اين موضوع تعيين كننده اي براي ارتباط اتحاديه اروپا با ايران نيست.

وي افزود: البته اتحاديه اروپا سياست خود را در قبال ايران بر اساس پاسخ ايران نسبت به نگراني هاي اين اتحاديه تنظيم خواهد كرد همانطور كه در مورد ساير كشورها نيز چنين مي كند.

سولانا در مورد مساله پرونده هسته اي ايران گفت: همانگونه كه در استراتژي امنيتي اروپا در دسامبر 2003 قيد شده، مقابله با توليد و گسترش جنگ افزار هسته اي يكي از موضوعات اصلي مورد توجه اتحاديه اروپاست. اتحاديه اروپا خود را متعهد مي داند كه همه دولتهاي جهان را به رعايت پيمانهاي بين المللي مقيد كند و عملي كردن تدابير آژانس بين المللي انرژي اتمي هم بخشي از اين تعهد است.

وي گفت: من مسائلي كه بر سر فعاليت هسته اي ميان ايران و آژانس بين المللي انرژي اتمي مطرح است را "اختلاف" نمي دانم. مسئله اين است كه بايد اطمينان حاصل كرد كه ايران به صورت كامل پايبند تعهدات خود به پيمان منع گسترش جنگ افزازهاي هسته اي است و به آژانس اجازه مي دهد طبيعت برنامه هسته اي اش را كه مدتها به صورت اعلام نشده باقي مانده بوده است بررسي و تببين كند.

سولانا ادامه داد: اتحاديه اروپا گسترش جنگ افزارهاي هسته اي را خطر بزرگي مي داند و به همين دليل استراتژي كنوني اش را در قبال ايران اتخاذ كرده است. قطعنامه 1540كه شوراي امنيت سازمان ملل متحد تصويب كرده است نيز نشان مي دهد كه مقابله با جنگ افزارهاي هسته اي براي همه جهانيان اهميت دارد.

مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا ضمن اشاره به كمك هاي اروپا بعد از زلزله بم در خصوص حمايت اين اتحاديه از تحريم به عنوان يك عامل بازدارنده بين المللي گفت: موضع اتحاديه اروپا نسبت به تحريم بين المللي روشن است و از جمله سياستهاي مهم اين اتحاديه مشاركت در بهتر شدن وضعيت اداره كشورها از راه اعمال اقدامات ويژه و هدفمند تجاري تحت شرايط خاص است. اتحاديه اروپا همچنان آماده كمك به كشورهايي است كه از جامعه جهاني فاصله گرفته اند اما خواهان بازگشت به آنند. در عين حال، كشورهايي هم كه نمي خواهند به جامعه جهاني بازگردند بايد بفهمند كه بهاي آن را بايد پرداخت، و بخشي از بهايي كه بايد پرداخت شود به نوع رابطه آنها با اتحاديه اروپا بازمي گردد.

سولانا افزود: شوراي وزيران اتحاديه اروپا مرا مأمور پيشبرد گفتگو با ايران در همه زمينه ها كرده است. بنابراين، هدف من برداشتن گامهاي بيشتر در اين گفتگو و تحكيم روابط ما با ايران است. من در ژانويه گذشته سفري به ايران داشتم كه چهارمين سفر من به اين كشور طي دوسال گذشته بود. در اين سفر، از شهر بم پس از آنكه دچار آن زمين لرزه اسفناك شده بود بازديد كردم.

اميدوارم در اين راه توانسته باشم مردم و مسئولان ايران را در جريان اينكه اتحاديه اروپا تا چه حد خواهان رابطه با ايران است قرار داده باشم.

وي در خاتمه گفت: گفتگو با ايران در قلب روند تعامل با آن كشور جاي دارد.