هیئت دولت دستور واگذاری دبیرستان مروی را صادر کرد

زکریا یازرلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب گفت: دبیرستان مروی بر اساس یک وقفنامه متعلق به سازمان اوقاف و امور خیریه شهر تهران است و بر اساس ادعا و پیگیریهای حقوقی این سازمان هیئت دولت دستور داده است که این ملک به اوقاف برگردانده شود. با توجه به اینکه دادگاه نیز این موضوع را تایید کرده است پس باید آن را اجرا کنیم.

این اظهارات در حالی از سوی یازرلو بیان می شود که پیش از این محمد هاشم مصاحب مدیر مدرسه ماندگار مروی گفته بود حدود دو ماه است که مدیر حوزه علمیه مروی که در مجاورت مدرسه مروی واقع شده است به ما اعلام کرده که باید مدرسه را تخلیه کنیم و آن را تحویل دهیم.

رئیس آموزش و پرورش شهرتهران درباره اینکه ساختمان این دبیرستان را وزارت آموزش و پرورش اسبق در زمان رضاخان ساخته است و بیش از 70 سال قدمت دارد تصریح کرد: در مجموع کارشناسان حقوقی عنوان می کنند که زمین این دبیرستان متعلق به سازمان اوقاف و امور خیریه و ساختمان آن با مشارکت سازمان اوقاف و آموزش و پرورش تاسیس شده است.

از اینکه مالک آنجا بعد از تحویل ملک چه قصدی دارد به ما مربوط نیست و خود آنها تشخیص می دهند که کاربری آنجا آموزشی بماند یا تجاری شود زکریا یازرلو

یازرلو در پاسخ به این سئوال که چرا این دبیرستان را در سال گذشته ماندگار کردید در حالی که متعلق به آموزش و پرورش نبوده است و آیا درست است که یک مدرسه ماندگار که دومین مدرسه نوین ایرانی است و مشاهیر بزرگی در آن درس خوانند را لغو کنیم و به جای آن پاساژ بسازیم گفت: از اینکه مالک آنجا بعد از تحویل ملک چه قصدی دارد به ما مربوط نیست و خود آنها تشخیص می دهند که کاربری آنجا آموزشی بماند یا تجاری شود.

مدرسه مروی 70 سال قدمت دارد و اساتید و شخصیتهای بزرگ و مهمی همچون دکتر کاظم معتمد نژاد، پروفسور حمید مولانا، دکتر الهی قمشه ای و شهیدان فکوری، فیاض بخش، مهدی عراقی و.... در این مدرسه درس خوانده اند. سال گذشته آموزش و پرورش شهر تهران این دبیرستان، مدرسه البرز و دارالفنون را مدرسه ماندگار اعلام کرد.

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران با بیان اینکه اول باید می دیدیم که مالکیت این مدرسه با چه کسی است و بعد آن را ماندگار می کردیم، اظهار کرد: اما تعریفی که شورای آموزش و پرورش شهر تهران از مدرسه ماندگار دارد این است که یک مدرسه بیش از 50 سال در املاکی که هم از لحاظ عرصه و هم عیانی مربوط به آموزش و پرورش بوده است فعالیت کرده باشد همچون دبیرستان البرز و یا دارالفنون ولی اینکه مفاخر مخالف هستند من هم مانند مفاخر موافق این هستم که این مدرسه ماندگار شود.

آیا فکر می کنید که آموزش و پرورش با واگذاری این دبیرستان به سازمان اوقاف و امور خیریه موافق بوده است؛ آنها مدعی هستند، دادگاه و دولت هم آن را تایید کرده اند زکریا یازرلو

یازرلو درباره مخالفت مشاهیر این دبیرستان و انجمن فارغ التحصیلان آن با لغو آن که هم اکنون بسیاری از آنها در داخل و خارج از کشور مشغول به فعالیت علمی هستند گفت: آیا فکر می کنید که آموزش و پرورش با واگذاری این دبیرستان به سازمان اوقاف و امور خیریه موافق بوده است آنها مدعی هستند دادگاه و دولت هم آن را تایید کرده اند.

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران در پاسخ به اینکه از کجا معلوم بعد از این دبیرستان این جریان بر سر دارالفنون و یا البرز نیاید گفت: هم اکنون با یک تیم کاملا حرفه ای در حال بازشماری تمام املاک و داراییهای آموزش و پرورش شهر تهران و طبقه بندی اسناد آنها هستیم و خوشبختانه اکثر آنها فاقد مسئله هستند.

یازرلو افزود: املاکی هم که مسئله دارند را به شورای آموزش و پرورش می بریم تا مشکل آنها را حل کنیم و زمینه های تملک آموزش و پرورش نسبت به آنها را فراهم آوریم.