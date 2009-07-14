انجمن نقد ادبی ایران ثبت رسمی شد

موسس و سخنگوی انجمن نقد ادبی ایران در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر گفت: روز یکشنبه 21 تیرماه آخرین مراحل ثبت قانونی انجمن نقد ادبی به انجام رسید و با ثبت آخرین امضای انجمن شماره ثبت آن اعلام شد.

حسن ذوالفقاری ادامه داد: فعالیتهای انجمن که از دو ماه پیش به صورت داخلی و غیررسمی انجام شده با ثبت رسمی آن به‌ طور قانونی پیگیری خواهد شد.

این نویسنده و منتقد از تشکیل جلسه هیئت موسس و اعضای اصلی انجمن در آینده نزدیک خبر داد و گفت: اولین و شاخصترین فعالیت رسمی ما تشکیل جلسه رسمی اعضاء خواهد بود که در آن جلسه مصوباتی نیز خواهیم داشت. زمان تشکیل این جلسه نیز شهریور ماه است.

ایده شکل‌گیری انجمن نقد ادبی ایران سه سال پیش در مرکز تحقیقات زبان و ادبیات فارسی دانشگاه تربیت مدرس توسط چند تن از استادان این رشته مطرح شد و در ادامه 10 پژوهشگر خارج از دانشگاه شامل نصرالله امامی، تقی پورنامداریان، کاووس حسن‌لی، حق‌شناس، خدایار، ذوالفقاری، زنده یاد رضا سیدحسینی، سیروس شمیسا، علیرضا نکویی و ناصر نیکوبخت مراحل اجرایی تاسیس آن را پیگیری کردند.

این انجمن اوایل سال گذشته مجوز تاسیس خود را از وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اخذ کرد و پس از این اقدام اساسنامه انجمن تدوین و با تائید آن توسط کمیسیون انجمنهای علمی ایران در وزارت علوم، انجمن شروع به عضوگیری کرد. اواخر آذرماه 87 نیز مجمع عمومی انجمن انتخابات خود را برگزار کرد و اعضای هیئت مدیره آن انتخاب شدند. علی‌محمد حق‌شناس رئیس هیئت مدیره این انجمن است.