تعامل مردم با مسئولان کاهش چشمگیر قاچاق مواد مخدر در کردستان را به دنبال داشت

علی اکبر گروسی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با توجه به تعامل و همکاری مردم استان کردستان با نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی استان میزان قاچاق، خرید و فروش مواد مخدر در طول سال گذشته و امسال با کاهش چشمگیری مواجه بوده است.

وی ادامه داد: کل پرونده های مربوط به مواد مخدر در استان کردستان در سال گذشته و سه ماهه اول امسال دو هزار و 159 مورد بوده است که تمامی آنها مورد بررسی قرار گرفته و حکم نیز صادر شده است.

مدیرکل دادگستری استان کردستان بیان داشت: در راستای افزایش همکاری و تعامل هرچه بهتر مردم با نیروهای انتظامی و دستگاه قضایی استان سال گذشته میزان دستگیری افراد مرتبط با موضوع مواد مخدر در کردستان در مقایسه با سال 86 بیش از 81 درصد افزایش داشته است.

گروسی یادآور شد: ادامه تعامل و همکاری مردم استان با دستگاه قضایی و نیروهای انتظامی باعث می شود که هر روز بر میزان عرضه مواد مخدر در سطح استان کاسته شود که تلاش اصلی تمامی مسئولان استان این است که این روند همواره در سال جاری و سالهای آینده نیز ادامه داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: سیاست دستگاه قضایی استان در خصوص افراد معتاد امر به درمان آنهاست و سیاستهای قضات ما در خصوص افراد معتاد نیز در این راستا بوده و در حال حاضر مراکز ترک اعتیاد نیروی انتظامی و بخشهای خصوصی تاثیر بسیار خوبی در حوزه درمان افراد معتاد بر جای گذاشته است.

مدیرکل دادگستری استان کردستان افزود: در سال گذشته اعضای 14 باند توزیع مواد مخدر در استان کردستان شناسایی و دستگیر شده اند که در مجموع در رابطه با پرونده های مواد مخدر دو هزار و 566 نفر دستگیر و 14 نفر از آنان به حکم اعدام محکوم شده اند.