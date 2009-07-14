عملیات اجرایی پروژه آب درمانی معلولین خراسان جنوبی آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، مدیرکل بهزیستی خراسان جنوبی صبح سه شنبه در مراسم کلنگ زنی نخستین مجتمع آب درمانی معلولین استان، این مجتمع را مکانی برای تسکین درد معلولین ذکر کرد و گفت: پیش بینی می شود این پروژه طی دو سال آینده به بهره برداری برسد.

محمد حسن اکبری مطلق در ادامه با بیان اینکه 10 درصد مردم دنیا از معلولیت رنج می‌ برند، عنوان کرد: شش درصد آنها به خدمات سرپایی نیاز دارند و چهار درصد دیگر به خدمات توانبخشی که توسط بهزیستی انجام می ‌گیرد، نیازمند هستند.

وی با بیان اینکه همه مراکز توانبخشی شبانه‌ روزی نیست، افزود: در استان خراسان جنوبی 17 مرکز نگهداری توانبخشی و 11 مرکز توانپزشکی وجود دارد.

اکبری مطلق مراقبت از معلولان به صورت روزانه و در منزل را در دستور کار بهزیستی دانست و تصریح کرد: در این برنامه نگهداری از معلولان ذهنی و سالمندان و معلولان جسمی صورت می‌ گیرد.

وی با اشاره به اینکه حدود 600 نفر در مراکز سطح استان نگهداری می ‌شوند، اظهار داشت: نگهداری از این معلولان به صورت ویژه انجام می‌ شود و در مراکز توانبخشی نیز ارائه خدماتی از قبیل فیزیوتراپی و بینایی‌ سنجی در حال انجام است.

اکبری ‌مطلق با اشاره به اینکه بسیاری از مراکز ما نسبت به استان‌های دیگر برتر و ممتاز هستند، اظهار داشت: 80 درصد از خدمات در حوزه کار بهزیستی توسط بخش ‌های غیر دولتی است و در حوزه پیشگیری جزو 10 استان برتر و در حوزه اجتماعی جزو پنج استان برتر کشور هستیم.

وی با بیان اینکه کار کردن در مراکز توانبخشی بسیار کار بزرگی است، افزود: دو وظیفه مهم در برابر معلولان داریم، که یکی نگهداری از معلولان در مراکز و دیگری پیشگیری از رشد معلولان در سطح استان و کشور است.

مدیر کل بهزیستی خراسان جنوبی در پایان یادآور شد: طرح آگاه ‌سازی 10 هزار نفر در سال 86 و 23 هزار نفر در سال 87، طرح غربالگری بینایی در سال 86 به میزان 80 درصد و در سال گذشته 96 درصد و خریداری شش دستگاه ABR برای طرح غربالگری شنوایی از فعالیت ‌های مهم بهزیستی در سال‌ های گذشته بود.

استاندار خراسان جنوبی نیز پس از آئین کلنگ زنی مجتمع آب درمانی به مناسبت هفته بهزیستی از مرکز توانبخشی حضرت علی ‌اکبر(ع) بیرجند بازدید کرد.

سید صولت مرتضوی در این مراسم با بیان اینکه سازمان بهزیستی پیشانی عدالت محورانه هر دولت است که باید توجه ویژه ای به آن بشود، گفت: یکی از تفاوت ‌های بین نظام الهی و نظام استبدادی مقوله کرامت انسانی بوده و در دین اسلام انسان از آن حیث که انسان است مورد تکریم قرار می ‌گیرد و حقوقی دارد که باید رعایت شود.

استاندار خراسان جنوبی خاطرنشان کرد: عدالت تقسیم عادلانه فرصت‌ها و توزیع امکانات برای آحاد مردم است.

مرتضوی سازمان بهزیستی را یکی از مراکزی دانست که نشانه عدالت دولتهاست و تصریح کرد: بخش مهمی از معلولیت ‌های ما به علت سوء تغذیه، توزیع ناعادلانه امکانات بهداشتی است و باید برای اینگونه موارد بیش از پیش تلاش کنیم.

استاندار خراسان جنوبی در پایان با بیان اینکه باید به تغذیه بهداشت و درمان نوزادان و زنان باردار توجه ویژه کرد، یادآور شد: باید در هر شرایطی که هستیم در غم و شادی یکدیگر شریک باشیم و توجه به همنوعان که به شکلی دچار آسیب شده ‌اند، موجب خوشحالی و دلگرمی آنها می‌ شود.

مدیرعامل مرکز توانبخشی حضرت علی ‌اکبر بیرجند نیز در این مراسم گفت: این مرکز در شهریور 76 همزمان با هفته دولت در زمینه نگهداری 70 مددجو شبانه و 30 مددجو روزانه افتتاح شده است.

مسعود درویشی با اشاره به اینکه این مرکز در چهار بخش تشکیل شده است، افزود: توانبخشی حضرت علی ‌اکبر(ع) بیرجند در حال حاضر 300 توانخواه و 110 پرسنل دارد.

وی یکی از اهداف مهم این مرکز را حضانت و سرپرستی از مددجویانی دانست که خانواده‌ ها قادر به سرپرستی آنان نیستند و بیان داشت: اعتبار توانبخشی حضرت علی‌ اکبر(ع) بیرجند بالغ بر 900 میلیون ریال بوده است که 400 میلیون ریال آن توسط بهزیستی و بیش از 300 میلیون ریال آن توسط خیران جمع ‌آوری شده است.

مدیر عامل مرکز توانبخشی حضرت علی ‌اکبر بیرجند پروژه نگهداری از سالمندان را از دیگر فعالیت این مرکز دانست و خاطر نشان کرد: این پروژه چهار میلیارد ریال هزینه در برداشته و راه ‌اندازی آن در سه فاز و هر فاز یک ‌هزار و 500 مترمربع بوده است که این یک کار بزرگی برای نگهداری از سالمندان است.