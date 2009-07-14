زندگی فاجعه بار پناهندگان عراقی در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری میدل ایست آنلاین، عراقی هایی که در جستجوی زندگی بهتر به ایالات متحده وارد شده اند، از سال 2003 تاکنون با مشکلات اجتماعی بسیاری مواجه شده اند که موجبات تحقیر بیشتر آنان را فراهم آورده است.

پناهندگان؛ ابزار سیاسی در دست قدرت ها

آمریکا از سال 1980 اقدام به پذیرش پناهنده کرده است، گذشته از مسائل انسانی این قضیه، واشنگتن از این مسئله همواره همچون یک ابزار سیاسی در خدمت منافع و مصالح خود استفاده کرده است.

در همین راستا آمریکا بسیاری از نیروهای اپوزیسیون و مخالف در کشورهای مختلف جهان را از میان همین مهاجران انتخاب کرده و پرورش می دهد.

از طرفی پس از اشغال عراق در سال 2003 تعداد پناهندگان عراقی در دیگر کشورها و همچنین آمریکا روز به روز بیشتر شده است، به طوری که به نظر می رسد در سال 2009 جمعیت آنان به 17 هزار نفر در آمریکا برسد.

بحران بیکاری

علاوه بر مشکل اسکان و آموزش کودکان پناهندگان عراقی در آمریکا، بیکاری پناهجویان که همواره به آنان به چشم نیروهای درجه دوی کاری نگریسته می شود، در پی بحران اخیر مالی در جهان رشد فزاینده ای داشته است.

بسیاری از پناهجویان عراقی باید در سال نخست حضور خود در آمریکا علاوه بر یافتن محلی برای زندگی، باید یک شغل مناسب نیز برای خود پیدا کنند که این امر در برخی موارد به آوارگی آنان و خانواده هایشان می انجامد.

چالش های ادغام پناهندگان در جامعه آمریکایی

تفاوت های دینی، رفتاری و اخلاقی پناهندگان عراقی با جامعه آمریکایی مانع مهمی در برابر هماهنگی آنان با زندگی در این کشور فراهم می آورد. اگر اسلام ستیزی و نژاد پرستی در غرب را به این موارد اضافه کنیم به پشت پرده مشکلات پناهجویان عراقی در آمریکا بیشتر پی می بریم.

از سوی دیگر تعصبی که کشورهای شرقی همواره به خانواده های خود دارند، زندگی را برای پناهندگانی که کشوری را که اکثر مفاهیم اخلاقی در آن رنگ باخته است برای زندگی انتخاب کرده اند، روز به روز سخت تر می کند.

لزوم بازنگری در قوانین

کارشناسان آمریکایی لزوم بازنگری در قوانین داخلی این کشور درباره مهاجران را به دولت همواره گوشزد کرده اند.

گفتنی است به علت تفاوت قوانین در هر ایالت آمریکا، پناهندگان همواره به علت ناآشنایی به این قوانین مشکلات بسیاری را متحمل شده اند.

قوانین پناهندگی در آمریکا از سال 1980 تغییر نکرده است.