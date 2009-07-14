کشت چمن در 9 زمین فوتبال خوزستان

خلیل صخراوی در گفتگو با خبرنگار مهر در اهواز اظهار داشت: فوتبال رشته ای بسیار پرطرفدار در استان خوزستان است و این استان به عنوان مهد این رشته در کشور همواره به داشتن بازیکنانی قابل مشهور بوده به همین دلیل این اداره کل قصد دارد با توسعه زمین های فوتبال استاندارد زمینه را برای رشد جوانان خوزستانی در این روزش مهیا سازد.

وی اضافه کرد: در همین راستا از بهمن ماه سال گذشته تا خردادماه سال جاری اقدام به کاشت چمن در 9 زمین فوتبال در سراسر شهرهای خوزستان کردیم و در این خصوص اولویت خود را به شهرهای محروم قرار دادیم و نگاهمان کمتر به مرکز استان معطوف شد.

صخراوی تصریح کرد: زمین فوتبال شماره یک و 2 استادیوم رامشیر، زمین فوتبال استادیوم شهید بهزادنیای مسجدسلیمان، زمین فوتبال استادیوم گتوند، زمین فوتبال استادیوم شهید بقائی بهبهان، زمین فوتبال استادیوم شاوور شوش، زمین فوتبال استادیوم بستان، زمین فوتبال استادیوم هویزه و زمین فوتبال ورزشگاه بندرامام از جمله زمین های زیر کشت رفته در این طرح هستند.

