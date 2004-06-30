بورس كرج ماه آينده راه اندازي خواهد شد

فرماندار كرج در گفت وگو با خبرنگار اقتصادي "مهر" در خصوص زمان راه اندازي بورس كرج گفت: ساختمان بورس كرج در نظر گرفته شده و مورد تاييد كارشناسان بورس هم قرار گرفته است كه در صورت موافقت شهرداري كرج براي استفاده از اين ساختمان و تجهيز اين مركز توسط سازمان بورس، ماه آينده بورس كرج راه اندازي خواهد شد.

وجه الله خدمتگذار با بيان اينكه تمام مراحل راندازي بورس كرج زير نظر كارشناسان سازمان بورس صورت مي گيرد، اظهار داشت: قرارداد ساختمان اين مركز واقع در ميدان هفتم تير كرج مي باشد كه به صورت رهن، اجاره براي مدت پنج سال است تنظيم شده است.

وي با بيان اينكه ساختمان مورد نظر در وضعيت مناسب جغرافيايي قرار گرفته است، افزود: ساختمان اين مركز داراي 550 متر مربع سالن براي تالار بورس و300 متر مربع براي قسمت اداري و كارگزاري مي باشد.

لازم به ذكر است چندي پيش حسين عبده تبريزي دبير كل بورس اوراق بهادار از راه اندازي بيست بورس منطقه اي در كشور خبر داده بود .