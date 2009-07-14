استعدادیابی در دستور کار ارشاد است/ حضور کدخدایی در میان اهالی قلم

آذریزدی؛ آغازگر راه بازآفرینی و بازنویسی حکایت‌های پندآمیز

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای این نشست که توسط بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان برپا شده بود محسن پرویز در سخنانی ضمن تسلیت به مناسبت درگذشت زنده‌یاد مهدی آذریزدی، از وی به عنوان "آغازگر راه بازنویسی و بازآفرینی حکایتهای پندآمیز" یاد کرد و گفت: پیش از اینکه آذریزدی دست به کار نوشتن قصه‌هایش برای بچه‌ها شود چنین آثاری مورد استفاده کودکان و نوجوانان قرار نمی‌گرفت.

اهل فرهنگ از فضای جدید بعد از انتخابات استفاده کنند

وی در ادامه با اشاره به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری افزود: بعد از انتخابات باشکوهی که برگزار شد اکنون در آغاز دوران جدیدی قرار گرفته‌ایم و باید فارغ از دسته‌بندیهای سیاسی و اینکه چه کسی به چه کسی رای داده برای تعالی کشور بکوشیم و توقع من این است که اهل فرهنگ و اصحاب قلم از فضای جدیدی که به وجود آمده استفاده کنند.

معاون وزیر ارشاد با تاکید بر لزوم "حرکتهای جدی در جهت آفرینشهای ادبی و هنری" اضافه کرد: در سالی که چندماهی از آن را پشت سر گذاشته‌ایم باید یکی از مهمترین امکانات از دست رفته به صورت جدی پیگری شود و این موضوع همان استعدادیابی جوانترها و کمک در جهت شکوفا کردن آن است.

استعدادیابی در دستور کار امسال معاونت فرهنگی است

پرویز بر لزوم احیاء بنیاد ادبیات داستانی در تمامی استانهای کشور تاکید کرد و گفت: اتفاقاً یکی از وظایف بنیاد ادبیات داستانی در سال جدید توجه به همین استعدادهای جوان در نقاط دور دست کشور و ایجاد زمینه برای چاپ و نشر آثار آنها در سراسر ایران است.

در ادامه این مراسم مهدی افشار از اعضای هیئت علمی دانشگاه و یکی از مترجمین کشور درباره فن ترجمه سخن گفت و یادآور شد: کسی که می‌خواهد مترجم باشد باید در وهله اول با ادبیات کلاسیک آشنا باشد. نمونه خوب ترجمه را می‌توان در کار محمد قاضی سراغ گرفت که به زبان شیوایی ترجمه می‌کرد نوعی یکدستی درآثارش دیده می‌شد.

انتقاد قزوه از مخدوش شدن چهره فرهنگی ایران در دیگر کشورها

همچنین علیرضا قزوه شاعر در سخنانی از بازنمایی غیر واقعی چهره فرهنگ ایرانی در برخی کشورها انتقاد کرد و گفت: ما مردم بزرگی هستیم و فرهنگ بزرگی داریم پس چرا باید چهره ما را مخدوش کنند؟ انی جو باید شکسته شود و قطعاً ادیبان و شاعران ما باید در این حرکت پیشقدم باشند.

حضور سخنگوی شورای نگهبان در میان اهالی قلم

در این مراسم که به مناسبت روز قلم برپا شده بود، چند تن دیگر از نویسندگان و اهالی قلم از جمله حکیمه دبیران، محسن مومنی و پرویز بیگی حبیب‌آبادی در سخنانی کوتاه به بیان نکاتی درباره جایگاه قلم و اهمیت کار نویسندگان پرداختند. از دیگر چهره‌هایی که در این مراسم حضور یافته بودند، می‌توان به عبدالعلی دستغیب، محمود حکیمی و شاهرخ تندرو صالح اشاره کرد.

از نکات مورد توجه این مراسم یکی حضور نیافتن محمدحسین صفار هرندی، حضور عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان و استقبال سرد اهالی قلم از این ضیافت بود.