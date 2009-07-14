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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۰۷

اتحادیه اروپا 100 ناظر انتخاباتی به افغانستان اعزام می کند

اتحادیه اروپا 100 ناظر انتخاباتی به افغانستان اعزام می کند

اتحادیه اروپا 100 ناظر خود را برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان در ماه آگوست اعزام خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آنتی وار، کمیسیون اتحادیه اروپا در بیانیه ای اعلام کرد که 17 کارشناس سیاسی به منظور ارزیابی انتخابات ریاست جمهوری و تبلیغات پیش از انتخابات در افغانستان در اوایل ماه جولای وارد این کشور شدند.

فیلیپ موریلون عضو پارلمان اروپا و ژنرال سابق فرانسوی که فرماندهی نیروهای سازمان ملل در بوسنی و هرزگوین در سالهای 1992 تا 1993 را برعهده داشت، به عنوان رئیس ناظران انتخاباتی اتحادیه اروپا در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان حضور دارد.

طی روزهای اخیر و با نزدیک شدن به زمان انتخابات ریاست جمهوری شورشیان طالبان و نیروهای القاعده منجر به افزایش تنش ها در افغانستان شدند و با نیروهای آمریکایی و ایساف مخصوصا در جنوب و شرق این کشور مبارزه می کنند.

بر اساس این گزارش دو هفته گذشته به عنوان یک ضرب الاجل برای خروج نیروهای خارجی در افغانستان بوده است زیرا 12 نفر از سربازان آمریکا، ناتو و ایساف در حملات اخیر کشته شدند.

انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، 20 آگوست ( 29 مرداد ) برگزار می شود و 17 میلیون نفر از مردم این کشور واجد شرایط برای شرکت در آن هستند.

در انتخابات ریاست جمهوری افغانستان 41 نامزد حضور دارند که "حامد کرزای" رئیس جمهور فعلی این کشور، جدی ترین گزینه برای تصدی این پست به شمار می رود.

کد مطلب 911868

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