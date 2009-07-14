بازسازی و مرمت سه امامزاده در کرج آغاز شد

حجت الاسلام حسین نظری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج افزود: این طرح با همکاری اداره میراث فرهنگی کرج آغاز شده است و طی آن سه امامزاده که در بخش آسارا قرار دارند، باسازی و مرمت می شوند.

وی ادامه داد: این سه امامزاده که در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده اند، شامل امامزاده محمد سیجان و امامزاده سلیمان روستای ارنگه ابهرک مربوط به دوران صفویه و امامزاده حسین روستای گوراب مربوط به دوران تیموریان است.

این مسئول بیان کرد: کار مرمت امامزاده سلیمان روستای ارنگه شامل استحکام بخشی گنبد، بازسازی ایوان و ساخت سرای خادم و سرویس بهداشتی و محوطه سازی پیرامون بقعه است.

سرپرست اوقاف و امور خیریه کرج عنوان کرد: کل بقعه امامزاده محمد روستای سیرجان شامل دیواره ها و گنبدها نیز مورد مرمت قرار خواهد گرفت، ضمن اینکه چون گرداگرد این امامزاده، قبرستان است، شبستان و ایوان برای امامزاده یادشده ساخته می شود.

نظری یادآور شد: مرمت امامزاده حسین روستای گوراب نیز تنها منحصر به مرمت آجرهای فرسوده و نم خورده دیواره های شمال و شمال شرقی این امامزاده است.

وی افزود: کار بازسازی و مرمت این سه بنای مذهبی تا اواخر تابستان سال جاری به پایان می رسد.

این مسئول خاطرنشان کرد: مرمت بناهای مذهبی علاوه بر اجر معنوی می تواند موجبات جذب هرچه بیشتر گردشگران و دوستداران اهل بیت(ع) را فراهم کند و باید به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

نظری اضافه کرد: از مجموع امامزاده ها و بناهای مذهبی 9 مورد در فهرست ملی آثار تاریخی ایران به ثبت رسیده است که این 9 امامزاده و بنای مذهبی شامل مسجد جامع اشتهارد، امامزاده ام کبری و صغری اشتهارد، امامزاده سلیمان اشتهارد، امامزاده زید و رحمان اشتهارد، امامزاده عسگری روستای خور، امامزاده محمد روستای سیرجان، امامزاده سلیمان روستای ابهرک، امامزاده عبدالله و طاهر روستای کندر و امامزاده حسین روستای گوراب است.

سرپرست اداره اوقاف و امور خیریه کرج بیان کرد: در شهرستان حدود حدود 26 بقاع متبرکه وجود دارد که لازم است شرایط لازم برای توسعه همه آنها فراهم شود.

نظری ادامه داد: همچنین امامزاده های بخش آسارا در جاده چالوس نیز به مرمت نیاز دارند و لازم است اهمیت گردشگری مذهبی این امامزاده ها را همواره در نظر داشته باشیم.

این مسئول عنوان کرد: جاده چالوس و بخش آسارا همواره گردشگران خاص خود را دارند، در حالیکه اگر بتوانیم به موازات توسعه گردشگری تاریخی و طبیعی این بخش گردشگری مذهبی آن را نیز توسعه دهیم در جهت افزایش تعداد گردشگران مذهبی گامهای بسیار خوبی برداشته ایم.

نظری در خصوص تعداد موقوفات کرج نیز یادآور شد: تعداد موقوفات کرج به نسبت جمعیت زیاد آن کافی نیست، ضمن اینکه گسترش موقوفات در این شهرستان با همکاری مردم نیکوکار آن ضرورت دارد و لازم است این ضرورت به بهترین شکل برای همه تبیین شود.

سرپرست اداره اوقاف کرج افزود: لازم است اهمیت و ارزش معنوی وقف به مطلوبترین شکل برای همه تبیین شود تا هر کس از نظر مالی و امکانات، شرایط لازم برای وقف کردن را دارد به این کار ترغیب و علاقمند شود و به این ترتیب، زمینه های گسترش امر وقف در کرج بیش از پیش فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: زمینه های فرهنگی، پایه و اساس بسیاری از زمینه های دیگر است و در صورت جلب همکاری واقفین در زمینه های فرهنگی، شرایط مورد نیاز برای ارتقای بسیاری از امور جامعه فراهم می شود.

این مسئول اضافه کرد: گسترش امر وقف به گسترش عدالت اقتصادی و کمتر شدن فاصله های طبقاتی در جامعه کمک زیادی می کند و لازم است تا حد ممکن در زمینه نتایج مطلوب این امر اطلاع رسانی شود.