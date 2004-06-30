قضاوت داور ايراني در مسابقات بدمينتون جوانان آسيا

به گزارش خبرگزاري" مهر" همزمان با برگزاري اين مسابقات يك دوره كلاس آموزش داوري اسيايي هم برگزارمي شود كه در صورت قبولي حسين زاده دراين دوره، يك نفربه تعداد داوران آسيايي بدمينتون ايران افزوده خواهد شد.

* مربيان اندونزيايي بدمينتون هفته آينده مي آيند

فدراسيون بدمينتون اعلام كرد: دومربي اندونزيايي براي تمرين تيمهاي بدمينتون ايران دررده هاي سني مختلف، هفته آينده به ايران مي آيند. جوزف جونادي تمرينات تيمهاي بدمينتون مردان ايران وخانم مارينا مارلينا، تمرين تيمهاي بانوان را زيرنظرمي گيرند ودركنار مربيان ايراني به آموزش ورزشكاران كشورمان خواهند پرداخت.

اين دومربي مدت سه ماه به صورت آزمايشي با فدراسيون بدمينتون همكاري خواهند داشت ودرصورت رضايت ازنحوه عملكرد آنها قراردادشان تمديد خواهد شد. به همراه اين دومربي دوبازيكن مرد نيزازاندونزي براي تمرين مشترك با بازيكنان تيم ملي اميد به ايران سفرخواهند كرد. اين دوبازيكن به مدت سه ماه درايران اقامت خواهند داشت.

* تيمهاي بدمينتون سوريه وعراق درايران اردو مي زنند

تيمهاي ملي بدمينتون عراق وسوريه براي كسب آمادگي بيشتروتمرين مشترك با بازيكنان ايران، مردادماه درايران اردومي زنند.

اردوي تيم ملي سوريه مركب از6 بازيكن دراستان زنجان برگزارخواهد شد وتيم بدمينتون عراق هم درسفربه ايران ضمن انجام چند ديدارتداركاتي ازجمله بازي با تيم كرمانشاه با بازيكنان ايران اردوي مشترك خواهند داشت.

اين اردوها به درخواست فدراسيونهاي بدمينتون عراق وسوريه ودرچارچوب مسووليت فدراسيون بدمينتون ايران درامرتوسعه و گسترش ورزش بدمينتون درغرب آسيا درايران برگزارمي شود.