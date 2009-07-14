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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۹:۵۶

ریاض المالکی:

اعضای نم در روابط خود با رژیم صهیونیستی تجدید نظر کنند

اعضای نم در روابط خود با رژیم صهیونیستی تجدید نظر کنند

وزیر امور خارجه دولت انتصابی رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین از کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها خواست که در روابط خود با رژیم صهیونیستی بازنگری کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شینهوا، ریاض المالکی عصر روز گذشته در حاشیه نشست وزیران امور خارجه کشورهای عضو جنبش غیر متعهدها در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت که در این نشست به تشریح اوضاع فلسطین و مشکلات آن در نتیجه سیاست های تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی پرداخته است.

وی با اعلام اینکه اوضاع دشوار فلسطین نتیجه اقدامات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی از جمله محاصره نوارغزه، بستن گذرگاه ها، تخریب منازل و یهودی سازی قدس است از اعضای جنبش غیر متعهدها خواست که در روابط خود با رژیم صهیونیستی بازنگری کنند.

مالکی ضمن قدردانی از جنبش غیر متعهدها به خاطر حمایت از آرمان های فلسطین در چند سال گذشته خواستار حمایت های بیشتر کشورهای عضو این جنبش از تشکیل کشور مستقل فلسطین به پایتختی قدس شریف شد.

کد مطلب 911871

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