سهم 13 درصدی ایران از صنعت بانکرینگ در خلیج فارس

منصور خرم شکوه در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس گفت: از آغاز این طرح در کشور سهم ایران از این صنعت پر درآمد و پر سود در منطقه تنها نیم درصد بود که با تلاشها و اقدامات انجام شده و همچنین سرمایه گذاری های صورت گرفته، سهم کشور به بیش از 13 درصد رسیده است و امیدواریم با برنامه ریزی های صورت گرفته این سهم تا سال 90 به 20 درصد برسد.

خرم شکوه با اشاره به اینکه سالانه بیش از 40 هزار شناور در خلیج فارس تردد می کنند، بیان کرد: این تعداد شناور به 20 میلیون تن سوخت نیاز دارند که در صورت تلاش بیشتر و بهره برداری از طرحهای در دست اقدام در این بندر، قادر خواهیم بود سهم خود را از بازار این صنعت در منطقه به دست آوریم.

وی سهم بندر فجیره در سوخت رسانی شناورها را بیش از 60 درصد معادل 12 میلیون تن اعلام کرد و گفت: این در حالی است که بیش از 60 درصد از این سوخت توسط ایران تامین می شود که نشان می دهد چنانچه امکانات مورد نیاز در این بخش تدارک دیده شود قادر به افزایش سهم خود در بازار خواهیم بود.

مدیر بندر خلیج فارس از طرحهای در دست اقدام در این بندر در بخش بانکرینگ خبر داد و اظهار داشت: در حال حاضر دو شرکت در این بندر مشغول سوخت رسانی هستند که در سال گذشته توانستند یک میلیون و 500 تن عملیات سوخت رسانی داشته باشند.

به گفته وی، از ابتدای سال جاری به تدریج ظرفیت مخازن افزایش یافته به طوری که در این مدت ماهیانه 200 هزار تن عملیات سوخت رسانی انجام شده است که امیدواریم تا پایان سال بیش از دو میلیون و 400 هزار تن عملیات سوخت رسانی انجام شود.

خرم شکوه با اشاره به اینکه تا ماه آینده 50 هزار تن مخزن به ظرفیت سوخت رسانی این بندر افزوده شود، افزود: با توجه به اینکه بسیاری از کشتی های عبوری از خلیج فارس از نزدیکی ایران عبور می کنند این امر می تواند نوید بخش این موضوع باشد که در صورتی که طرحهای در دست اجرا در این حوزه به بهره برداری برسد قادر خواهیم بود به یکی از بنادر فعال در بخش سوخت رسانی در منطقه تبدیل شویم.