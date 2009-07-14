9 طرح پتروشیمی آماده افتتاح / سهم 25 درصدی در بازار پتروشیمی خاورمیانه

غلامحسین نوذری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به افتتاح رسمی مجتمع پتروشیمی مهر توسط رئیس جمهور، گفت: در حال حاضر 9 طرح جدید پتروشیمی دیگر نیز آماده افتتاح است.

وی افزود: برای بهره برداری از این 10 طرح پتروشیمی (با درنظر گرفتن پتروشیمی مهر) در مجموع بیش از 4 میلیارد و 300 میلیون دلار سرمایه گذاری انجام گرفته است.

وزیر نفت با بیان اینکه با بهره برداری از این طرح در مجموع نزدیک به 8 میلیون و 800 هزار تن به ظرفیت تولید محصولات پتروشیمی کشور افزوده خواهد شد، تصریح کرد: در حال حاضر مراحل ساخت طرحهای اتیل بنزین و استایرن منومر پارس، اوره و آمونیاک پردیس، متانول ششم (زاگرس)، کلر آلکالی و پی وی سی اروند، مبین یک، طرح توسعه پتروشیمی تبریز، پتروشیمی امیر کبیر و بوتادین جم به پایان رسیده است.

به گزارش مهر، پیش از این مجتمع پتروشیمی مهر با ظرفیت تولید 300 هزار تن محصول و با سرمایه گذاری 231 میلیون دلاری با حضور رئیس جمهور در عسلویه به طور رسمی افتتاح شده بود.

تشریح اهداف سال 88 صنعت پتروشیمی ایران

این عضو کابینه دولت نهم در ادامه و در تشریح اهداف پیش بینی شده برای صنعت پتروشیمی در سالجاری، اظهار داشت: تا پایان امسال میزان کل تولید محصولات به حدود 39 میلیون تن و میزان کل فروش داخلی و خارجی آن به 28 میلیون تن افزایش می یابد.

نوذری با بیان اینکه پیش بینی می شود ارزش فروش محصولات پتروشیمی کشور تا پایان امسال به 9 میلیارد و 870 میلیون دلار برسد، بیان کرد: در سال 88 حدود 5/12 میلیون تن محصول به بازارهای داخلی و حدود 5/15 میلیون تن محصول به بازارهای خارجی عرضه خواهد شد.

افزایش سهم ایران در بازار محصولات پتروشیمی خاورمیانه

وی در ادامه در تشریح برخی از برنامه های محقق شده در 4 سال نخست برنامه چهارم توسعه ای کشور در بخش پتروشیمی، با بیان اینکه ظرفیت نصب شده تولید محصولات پتروشیمی از سال 84 تا پایان سال گذشته به ترتیب از 4/20 به 43 میلیون تن افزایش یافته است، تصریح کرد: هم اکنون سهم ایران از ظرفیت محصولات عمده پتروشیمیایی خاورمیانه از 16 درصد در سال 84 به بیش از 25 درصد در سال گذشته افزایش یافته است.

به گفته وزیر نفت همچنین در طی برنامه چهارم توسعه از سال 84 تا پایان سال گذشته میزان کل تولید به ترتیب 8/15، 18، 23 و بیش از 27 میلیون تن بوده است.

اجرای 46 طرح جدید پتروشیمی در برنامه پنجم توسعه

نوذری در پایان با بیان اینکه در قالب برنامه پنجم توسعه در مجموع 46 طرح پتروشیمی با ظرفیت 50 میلیون تن به بهره برداری خواهد رسید، یادآور شد: برای اجرای این طرحها به حدود 25 میلیارد دلار سرمایه گذاری نیاز است.