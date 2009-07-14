جهانگیر حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان با تاکید بر اینکه باید برای استفاده بهینه از منابع آبی استان کم آب سمنان تدابیر مهمی اتخاذ شود، گفت: بحث بحران آب در کشور باید جدی گرفته شود.

وی با اشاره به بارش باران در امسال گفت: با بارانهایی که امسال بارید وضع کم آبی تا حدودی بهبود یافت اما استان در دوره خشکسالی قرار دارد.

مدیرعامل آب منطقه ‌ای سمنان با بیان اینکه قسمت عمده منابع آب استان توسط بهره‌ برداران و کشاورزان استفاده می شود، گفت: با کمک و اطلاع‌رسانی و درک مسئله خشکسالی و کمبود منابع آب از سوی بهره‌ برداران باید از استفاده بی رویه آب جلوگیری کرد.

به گفته وی، سال جاری به عنوان سال اصلاح الگوی مصرف نامگذاری شده است که باید تحولی در اصلاح الگوی مصرف را در امسال شاهد باشیم.

وی اطلاع بهره‌برداران از وضع منابع آبهای زیرزمینی را تاکید کرد و اظهار داشت: طرح تحول در مدیریت آبهای زیرزمینی در حال اجراست که این طرح دارای شاخه‌ های راهبردی بوده و یکی از آنها اطلاع ‌رسانی و برگزاری همایشها است.

حبیبی بیان کرد: در این طرح با بهره ‌برداران، کشاورزان و کسانی که با مصرف آب در ارتباط هستند، تعامل برقرار و از پیشنهادها در این راستا استفاده شده است.

به گفته وی، شناسایی سفره های زیر زمینی آب و نحوه استفاده پایدار از این منابع آبی به بهره برداران آموزش و برای اینکه از افت بیشتر منابع زیرزمینی جلوگیری و برداشتها کنترل شود، دو نوع فعالیت با عنوان فعالیتهای سازه ‌ای و غیرسازه‌ ای در استان سمنان اجرا می ‌شود.