صدام فردا به دادگاه مي رود

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از شبكه خبري بي بي سي، صدام حسين رئيس جمهور مخلوع عراق كه امروز پس از انتقال روز گذشته قدرت در عراق قرار است به مقامات عراقي تحويل داده خواهد شد، فردا در دادگاه در مقابل قاضي حاضر مي شود.

جرجيس سادا (Girgis Sada) سخنگوي دولت موقت عراق امروز اعلام كرد: " صدام حسين رئيس جمهور مخلوع عراق امروز به مقامات عراقي تحويل داده خواهد شد اما به خاطر ضعف در سيستم امنيتي عراق، صدام تحت تدابير امنيتي نيروهاي آمريكايي باقي خواهد ماند و امروز طي نامه اي كيفر خواست اتهامات وي به او تسليم خواهد شد و فردا تحت تدابير شديد امنيتي به دادگاه مي رود و قاضي دادگاه اتهامات وي را براي او قرائت مي كند."