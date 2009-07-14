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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۰:۱۷

تولید فولاد خام 8 درصد افزایش یافت

میزان تولید فولاد خام در واحدهای فولادسازی کشور کشورطی سه ماهه نخست سال جاری با 8 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال قبل به 2 میلیون و 804 هزار و 604 تن رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان توسعه ونوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، همچنین در مدت یاد شده ، میزان تولید محصولات فولادی در کشور طی مدت مذکور، به 2 میلیون و 332 هزار و 229 تن رسید.

در این میان، از بین محصولات فولادی تولید شده، بیشترین میزان تولید به‌ترتیب ،مربوط به تولید ورق فولادی با 998 هزار و 625 تن، میلگرد با 822 هزار و 42 تن و تیرآهن با 503 هزار و 301 تن بود.

میزان صادرات فولاد نیز در بهار امسال برابر با 391 هزار و 883 تن به ارزش حدود 153 میلیون دلار بود که به لحاظ وزنی 96 درصد افزایش داشت.

گزارش مدیریت توسعه و راهبری سیستم‌های ایمیدرو حاکی است: میزان فروش داخلی فولاد خام و محصولات فولادی طی سه ماهه نخست سال جاری در مجموع برابر با 3 میلیون و 386 هزار و 366 تن (به ارزش 16 تریلیون و 120 میلیارد و 86 میلیون ریال) بود که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 16 درصد رشد نشان داد.

در خرداد 88 ، میزان تولید فولاد خام برابر با 918 هزار و 861 تن و میزان تولید محصولات فولادی 851 هزار و 410 تن بود.

کد مطلب 911915

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