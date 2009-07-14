به گزارش خبرگزاری مهر، این نشست به بررسی کتاب "با مشکلات همسرم چه کنم؟" اختصاص دارد که امروز سه شنبه ساعت 16 تا 17 در سالن کنفرانس مؤسسه فرهنگی تسنیم نور با حضور نویسنده ، منتقدین و جمعی از اساتید و دانشجویان برگزار خواهد شد.

این کتاب 13 اصل از اصول زندگی با استفاده از آموزه های دینی را مورد بررسی قرار قرار داده و مشکلات برقراری ارتباط اطرافیان اعم از خویشاوندان و همسر نیز بررسی شده است .

نویسنده کتاب غلامعباس سرشور خراسانی، منتقد نشست دکتر محسن ایمانی رئیس دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس،

دبیر دکتر سعید غفاری عضو هئیت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد همدان هستند .

مؤسسه تسنیم نور وابسته به سازمان تبلیغات اسلامی است و هدف کلی توسعه و تعمیق فرهنگ و معارف اسلامی و رشد معرفت دینی و تعالیم انسان‌ساز اهل‌بیت عصمت و طهارت به‌عنوان محور اندیشه و عمل امت اسلامی را دنبال می کند .





