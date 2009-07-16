به گزارش خبرنگار مهر، محسن خلیلی که پس از دو فصل همراهی تیم فوتبال پرسپولیس در مسابقات لیگ برتر برای تمدید قرارداد خود با سرخپوشان به بن بست رسیده بود، در مذاکراتی تازه با عباس انصاری فرد موافقت خود را جهت ادامه حضور در تیم پرسپولیس اعلام کرد.

پایگاه خبری باشگاه پرسپولیس ضمن اعلام این خبر از عقد قرارداد جدید خلیلی با این باشگاه تا روز شنبه هفته پیش رو خبر داده و اعلام کرده است این مهاجم ملی پوش پس از تمدید قرارداد خود با اولین پرواز عازم ترکیه شده و به اردوی سرخپوشان ملحق می شود.

تمدید قرارداد محسن خلیلی در حالی صورت می پذیرد که هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس در آخرین نشست خود بر حفظ این بازیکن و علی کریمی تاکید کرده بود.