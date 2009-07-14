مدیران "ممفیس گریزلیز" خواستار ادامه همکاری با حامد حدادی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ملیپوش یک متر و 18 سانتیمتری بسکتبال کشورمان پس از پایان بازیهای المپیک پکن به عنوان اولین بسکتبالیست ایرانی به تیم ممفیس گریزلیز پیوست.
وی در نخستین سال حضورش در آمریکا رفت و آمدهای متعددی را در لیگ NBA و D-League داشت و در مجموع توانست 19 بازی برای تیمش در رقابتهای حرفهای آمریکا انجام دهد.
حامد حدادی در حال حاضر در شهر لاس وگاس ایالت نوادا مشغول همراهی تیم گریزلیز در رقابتهای Summer League است تا بتواند با جلب نظر سرمربی این تیم مجوز دومین حضور متوالی در مسابقات NBA را بگیرد. این در حالی است که مدیران باشگاه ممفیس گریزلیز که در ازای پرداخت 6/1 میلیون دلار خواستار در اختیار داشتن بازیکن ایرانی خود تا سال 2013 هستند.
حدادی در این باره گفت: میخواهم به عنوان اولین ایرانی حاضر در NBA تواناییهایم را در تیم ممفیس گریزلیز به نمایش بگذارم. میخواهم با تلاش زیاد باعث سرافرازی ایرانیان شوم.
بازیکن پست 5 تیم ملی بسکتبال کشورمان همچنین در نظرسنجی سایت باشگاه ممفیس گریزلیز در مورد اینکه کدام بازیکن تماشاییترین عملکرد را در رقابتهای لیگ تابستانی خواهد داشت در میان چهار گزینه و بعد از "هاشم تابیت" و "دیمار کارول" رتبه سوم را به دست آورده است. وی روز گذشته در نخستین دیدار ممفیس گریزلیز در Summer League موفق به کسب 5 امتیاز در مدت زمان 16 دقیقه حضور در زمین شد.
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