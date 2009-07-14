مدیران "ممفیس گریزلیز" خواستار ادامه همکاری با حامد حدادی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، ملی‎پوش یک متر و 18 سانتی‏متری بسکتبال کشورمان پس از پایان بازی‏های المپیک پکن به عنوان اولین بسکتبالیست ایرانی به تیم ممفیس گریزلیز پیوست.

وی در نخستین سال حضورش در آمریکا رفت و آمدهای متعددی را در لیگ NBA و D-League داشت و در مجموع توانست 19 بازی برای تیمش در رقابت‏های حرفه‎ای آمریکا انجام دهد.

حامد حدادی در حال حاضر در شهر لاس وگاس ایالت نوادا مشغول همراهی تیم گریزلیز در رقابت‏های Summer League است تا بتواند با جلب نظر سرمربی این تیم مجوز دومین حضور متوالی در مسابقات NBA را بگیرد. این در حالی است که مدیران باشگاه ممفیس گریزلیز که در ازای پرداخت 6/1 میلیون دلار خواستار در اختیار داشتن بازیکن ایرانی خود تا سال 2013 هستند.

حدادی در این باره گفت: می‏خواهم به عنوان اولین ایرانی حاضر در NBA توانایی‎هایم را در تیم ممفیس گریزلیز به نمایش بگذارم. می‎خواهم با تلاش زیاد باعث سرافرازی ایرانیان شوم.

بازیکن پست 5 تیم ملی بسکتبال کشورمان همچنین در نظرسنجی سایت باشگاه ممفیس گریزلیز در مورد اینکه کدام بازیکن تماشایی‎ترین عملکرد را در رقابت‎های لیگ تابستانی خواهد داشت در میان چهار گزینه و بعد از "هاشم تابیت" و "دیمار کارول" رتبه سوم را به دست آورده است. وی روز گذشته در نخستین دیدار ممفیس گریزلیز در Summer League موفق به کسب 5 امتیاز در مدت زمان 16 دقیقه حضور در زمین شد.