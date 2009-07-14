420 هزار نفر روز فعالیت اجتماعی در بسیج سازندگی سمنان انجام شد

سرهنگ پاسدار حسین شیخ طاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در سمنان گفت: این فعالیتها با شرکت بیش از 35 هزار جوان دختر و پسر 16 تا 30 ساله در سال گذشته انجام شده است.

وی با بیان اینکه این طرحها با هدف غنی سازی اوقات فراغت، خدمت رسانی به محرومان و شناسایی زمینه های اشتغال جوانان اجرا شد، گفت: آشناسازی جوانان با فرهنگ کار و تلاش و انجام کارگروهی از دیگر اهداف اجرای طرح بسیج سازندگی است.

به گفته وی، در سال گذشته فعالیتهای گسترده ای در زمینه لایروبی، بهسازی مرمت قنوات، آبخیزداری، واکسیناسیون دام، مرمت و بهسازی مدارس، آموزش رشته های فنی و حرفه ای، احداث پل، عمران و آبادی روستایی، خدمت رسانی، محرومیت زدایی انجام شده است.

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان با تاکید بر اینکه اجرای این طرحها اثرات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی زیادی برای جوانان دارد، گفت: بهداشت و درمان یکی از بهترین عرصه های خدمت رسانی بسیج سازندگی و هجرت 3 در مناطق محروم بوده است.

شیخ طاهری با اشاره به اعزام 198 تیم و بیش از هزار پزشک و کادر پزشکی به مناطق محروم در طرح بسیج سازندگی استان، گفت: در این طرح بیش از 12 هزار نفر از مردم ویزیت رایگان شدند.

وی یادآور شد: 12 گروه جهادی نیز از 500 دانشجوی دانشگاه های استان سمنان سال گذشته به مناطق محروم داخل و خارج استان اعزام شدند

مسئول سازمان بسیج سازندگی سپاه قائم آل محمد (عج) استان سمنان خاطرنشان کرد: اعزام جوانان به اردوهای بسیج سازندگی و طرح هجرت در این استان در تابستان امسال نیز از ابتدای تیرماه امسال آغاز شده است.