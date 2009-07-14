66 درصد خانواده های مددجویان کمیته امداد خراسان شمالی استعدادیابی شدند

محمدعلی اکبریانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام اینکه در اجرای طرح استعدادیابی، ‌تمام خانواده های تحت حمایت پالایش می شوند، افزود: در حال حاضر برای ایجاد اشتغال و توانمندسازی مددجویان بیش از 66 درصد آنان استعدادیابی شدند.

وی با بیان اینکه این طرح هم اکنون نیز برای توانمندسازی، اشتغال و خودکفایی دیگر مددجویان ادامه دارد، اظهار داشت: در این طرح چنانچه خانواده های مستعد اشتغال باشند کمیته امداد با پرداخت وام و حمایتهای اشتغال به سمت توانمندسازی و خروج آنها از جمع مستمری بگیران اقدام خواهد کرد.

وی گفت: توانمندسازی و افزایش توان اقتصادی و اجتماعی خانواده ها و خارج شدن مددجویان از حمایت و کاهش مستمری بگیران از دیگر اهداف اجرایی این طرح است.

معاون اشتغال و خود کفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی با بیان اینکه 30 کارشناس کمیته امداد با حضور در محل زندگی محرومان و اطلاع رسانی چهره به چهره آنان نسبت به تکمیل فرمها و سپس جمع بندی آن در نرم افزار اقدام می کنند، گفت: کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی در اولین مرحله از محل صندوق اشتغال امداد و سایر منابع برای خانوارهای دارای استعداد و توان فنی که فاقد سرمایه هستند تسهیلات فراهم می کند.

اکبریانی خاطرنشان کرد: کارشناسان کمیته امداد استان همچنین برای مددجویانی که فاقد مهارت هستند جهت ایجاد مهارت آنان طرحهای حرفه آموزی و آموزش فنی و حرفه ای را اجرا می کنند و سپس با پرداخت تسهیلات برای آنان اقدام می شوند.

وی گفت: خانواده هایی که فاقد مهارت بوده و همچنین تمایل به ایجاد اشتغال را نداشته باشند توسط کارشناسان امداد مشاوره های شغلی می شوند و سپس برای اشتغال آنان اقدام می شود.

معاون اشتغال و خود کفایی کمیته امداد امام خمینی (ره) خراسان شمالی اظهار داشت: برای ایجاد روحیه کار و تلاش در جامعه اگر آن دسته از مددجویانی که توانایی کار و ایجاد اشتغال را دارند از این امر خودداری کنند از تحت حمایت خارج شده و مستمری آنان قطع خواهد شد.

کمیته امداد خراسان شمالی بیش از 86 هزار مددجو تحت پوشش دارد.