افزایش 288 درصدی ارزش صادرات کالا از همدان

محمد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: تا پایان خرداد ماه امسال دو هزار و 691 فقره اظهارنامه صادراتی به میزان 191 هزار و 231 تن کالا به ارزش 51 میلیون و 707 هزار دلار تنظیم شده است.

شهبازی اظهار داشت: تعداد اظهارنامه و وزن کالاهای صادراتی در مدت سه ماه اول سال قبل به ترتیب 478 فقره و 16 هزار و 97 تن و ارزش دلاری آن حدود 13 میلیون دلار بوده است.

وی عمده کالاهای صادراتی را کشمش تیزابی، برگه زردآلو، سیب زمینی، پیاز، آرد، گندم نوشابه گاز دار غیرالکلی، رب گوجه فرنگی، شور و ترشیجات، کیک و بیسکویت و آبنبات تشکیل می دهد.

وی مهمترین مقصدهای این کالاها را آمریکا، کانادا، آلمان، انگلستان، فرانسه و هلند عنوان کرد.

مدیرکل گمرک استان همدان خاطرنشان کرد: بخش کشاورزی استان همدان با سهم 45 درصدی مهمترین بخش صادرات استان همدان به شمار می آید.