نيروي مقاومت بسيج از مردم براي شركت در تشييع جنازه 200 پرستوي عاشق دعوت كرد

به گزارش خبرگزاري مهر، نيروي مقاومت بسيج در اين اطلاعيه با تسليت فرا رسيدن سالروز شهادت بانوي بزرگ اسلام حضرت فاطمه زهرا (س) از اقشار مختلف مردم، به ويژه بسيجيان دعوت كرد تا در مراسم تشييع پيكر مطهر 200 تن از شهداي حماسه 8 سال دفاع مقدس، به طور گسترده شركت كنند.

در اين اطلاعيه آمده است: بار ديگر عطر دل انگيز گلواژه هاي عشق، شجاعت و ايستادگي فضاي ايران اسلامي را معطر مي كند و با بازگشت بيش از 200 شهيد والامقام، دگر بار حال و هواي معنوي و شور و حال استقامت و ايثار را به جامعه هديه مي دهد.

مراسم تشييع شهدا پس از نماز جمعه تهران در اين شهر برگزار مي شود .

کد مطلب 91196