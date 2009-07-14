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۲۳ تیر ۱۳۸۸، ۱۲:۰۹

ایمن سازی محور کمربندی گرگان اجرایی نشده است

ایمن سازی محور کمربندی گرگان اجرایی نشده است

گرگان - خبرگزاری مهر: رئیس کمیسیون عمراین شورای شهر گرگان گفت: ایمن سازی جاده کمربندی در مرکز گلستان به شعار تبدیل شده و از عملیاتی شدن آن خبری نیست.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عبدالرضا چراغعلی صبح سه شنبه در جلسه کمیسیون عمران شورای شهر افزود: این درحالیست که شهرهای درجه دو یا سه استان دارای کمربندی هستند و شهر مرکز استان فاقد این مهم است.

وی اظهار داشت: شمار زیادی از جمعیت منطقه در ضلع شمالی کمربندی گرگان سکونت دارند و وعده های مکرر مسئولان ترافیک شهر در زمینه برنامه ریزی برای ساماندهی ترافیک گرگان برای راه اندازی پلهای روگذر و زیرگذر به نتیجه نرسیده است.

وی خاطرنشان کرد: نصب علائم هشداردهنده و بازدارنده سرعت و جلوگیری از تردد ماشینهای سنگین در این محور نتیجه نداشته است.

به گفته چراغعلی، هر هفته شاهد حادثه دلخراش در این محور هستیم و مسئولان ترافیک منطقه باید در این زمینه پاسخگو باشند.

تیمسار محمدعلی کمانگری مشاور کمیسیون عمران شورای شهر گرگان نیز گفت: وضعیت جاده کمربندی گرگان اسفناک است و وزرات راه به وظیفه حاکمیتی خود در این محور عمل نکرده است.

وی اظهار داشت: هرگونه تخلف رانندگی را می توان در این محور مشاهده کرد و نیاز است تا ماموران راهنمایی و رانندگی قوانینی را برای برخورد ویژه با متخلفان اجرا کنند.

کد مطلب 911963

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